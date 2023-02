En gergin 3 burç insanı. Onlarla tartışmayın, kavga çok daha fazla büyüyebilir

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 23:53

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 23:53

Bazı burçlar her an had bildirme modunda olabiliyor. Bu burçları germeniz demek sizden uzaklaşması anlamına gelmektedir. Peki tahammül seviyesi en düşük ve gergin burçlar hangileridir?

Yapılan araştırmalarda en gergin 3 burç belli oldu Araştırmacılara göre '' Yay, Koç ve Yengeç'' burcu en gergin burçlar arasında yer alıyor.





YAY: Yay burçları gergindir. Fazla sinirlendirilmeye gelmez. Çabuk gerilebilirler. Onların üzerine çok gelmeniz onları kaybetmeniz demektir. Bu nedenle Yay burçları herkesle anlaşamaz. Yay burcundan biriyle kavga etmeye kalkmayın gerçekten kavga hiç beklemediğiniz bir noktaya kadar gelebilir. Yay burcuyla genelde sakin konuşmak en iyisidir.









KOÇ: Koç burçları bir susar iki susar üçüncüsünde patlar. Bir Koçun sinirlerini fazla yormamak lazım. Ani patlama olursa üzülen siz olursunuz. Hiç gerek yok. Koç lider burçlardan biridir. O nedenledir ki Koççların tahammül seviyesi yoktur. İsterler ki hep kendi dedikleri olsun. Koç burcuyla da tartışırken dikkat etmelisiniz.





YENGEÇ: Çok sahiplenen Yengeçler gerilmeye hazırdırlar. Çok yumuşak dursalar da patlamaya hazırdırlar. Onların üzerine fazla gelmemeniz gerekiyor. Yengeç kavgacı bir burçtur. O nedenle Yengeçlerle gerginlik yaşamamanız önerilir. Hiç beklemediğiniz bir anda Yengeçlerle tartışabilir ve hiç olmadığı kadar üzülebilirsiniz.