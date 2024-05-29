Yayınlanma: 29.05.2024 - 11:48

Güncelleme: 29.05.2024 - 11:48

Elbette herkes zaman zaman kaygı hisseder, çünkü bu insan doğasının bir parçasıdır ve doğal bir duygudur. Ancak bazı insanlar, en küçük şeylerden bile aşırı derecede tedirgin olabilirler. Astroloji, burçlara göre bir kişinin ne kadar gergin olduğunu ve ne zaman gerginlik yaşayabileceğini anlamamıza yardımcı olabilir. Peki, sürekli endişe ve kaygı içinde olan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte en gergin 5 burç...

1. İKİZLER BURCU

İkizler burcu bireyleri, bir görevi üstlenirler ve sonra bu görev için yeterince iyi olmadıklarını düşünürler. Haklı da olsa haksız da olsa potansiyellerini hafife aldıkları kesinlikle doğrudur. Bazen kendileri için çok büyük olabilecek bir işi üstlenmeleri, gerçekten sorumlu olduklarını gösterme arzusundan kaynaklanmaktadır. Birisini hayal kırıklığına uğratabileceklerinden sürekli endişe duyarlar. Kaygıları da onları biraz kararsız kılıyor.

2. BAŞAK BURCU

Başak burcunun aslında endişelenmek için bir nedene ihtiyacı yoktur. Boş oturduklarında tuhaf konular üzerinde düşünmeye başlarlar ve birdenbire kendilerini aşırı endişeye sevk eden bir düşünceyle karşılaşırlar. Bugün internette bir polisiye dizisi izlemiş olmaları, tıpkı son zamanlarda bir filmde izledikleri gibi öldürülme ya da soyulma korkusu yaşamalarına yetiyor. Dahası, mükemmeliyetçidirler, bu da daha iyi çalışmak için kendilerine iyi baskı uygulayabilecekleri ve daha sonra hedefe ulaşılması zor göründüğünde sinirlenebilecekleri anlamına gelir.

3. BALIK BURCU

Balıklar sadece duygusal ve yardımsever değildir, aynı zamanda içe dönüktürler. İnsanların önünde bu kadar kolay açılamazlar. Bu da onlarla pek fazla konuşmadıkları için insanlara kolay güvenmemelerine yol açar. Onlarla konuşurken ilk başta gergin hissedecek olsalar da, gizli bir şey söylediklerinde ve bunu yapmamaları gerektiğini anladıklarında bir sonraki sinirlilik seviyesine ulaşılır. Yardımsever yapıları onları insanlara yakınlaştırır ama gerginliklerini yenemezler.

4. TERAZİ BURCU

Terazi burcu duygusal işaretlerden bir diğeridir. Bir karar veriyorlar ve sonra tedirgin oluyorlar. Sevilmeme korkusu da onları tedirgin ediyor. Sevilmeme korkusu da onları tedirgin edebilir. Görünüşlerinden davranışlarına kadar, bunlar hakkında iki kez düşünme ve bir hata yaptıklarını anladıklarında sinirlenme alışkanlıkları vardır. Etraflarında rahat ve samimi bir ortamın olmasından hoşlanırlar ve eğer böyle bir ortam yoksa bu yabancıların arasında kendilerini gergin hissetmelerine neden olur.

5. YENGEÇ BURCU

Hassas su burcu Yengeç de listede yer alıyor. Duygusaldırlar, şefkatlidirler ve dolayısıyla hassastırlar. Yengeç burcu, aşık olduğu ancak bunu ona henüz bildirmediği kişiyle birlikteyken utangaç ve gergin hisseder. Sinirliliklerinin bir başka nedeni de başarısızlıktır. Başarısızlık onların asla kolayca kabul edemeyecekleri bir şeydir. Başarısız olduklarında, kendi geliştirdikleri bir alanda saklanmaya bile karar verebilirler ve ancak arkadaşları tarafından yeniden cesaretlendirildikten sonra tekrar ortaya çıkabilirler. O zamana kadar etraftaki insanlarla yüzleşememek de gerginlikten kaynaklanmaktadır.