Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
En hayat dolu 3 burç.. Mutluluğu kolay buluyor ve hayat boyu çok şanslılar
Hayat dolu burçlar belli oldu. Yapılan bir araştırmada hayatları boyunca hep mutlu olan burçlar sıralandı. Parasal açıdan da üstelik bu burçlar çok şanslı.
Birçok kişi üzgün ve mutsuz. Mutlu ve neşeli birini görünce şu günlerde çok şaşırıyoruz. Ancak bazı insanlar her şeye rağmen hayat dolu. Peki en hayat dolu burçlar hangileridir? İşte o burçlarla ilgili bilgiler..
KOÇ: Bitmez enerjisiyle Koçlar hayat doludur.
İKİZLER: Konuşmayı seven İkizler için hayat asla durmaz.
BOĞA: Kızgın Boğalar, amaç için yaşarlar. Hedeflerine yürürken ise neşelidirler.
EN ŞANSLI BURÇLAR
Bazı burçlar doğuştan çok şanslı oluyorlar. Şanslı oldukları için hayat boyu hep mutlular..
BOĞA
En şanslı burçların listesinde birinci sırada yer alan Boğa burçları hırslı yapıları sayesinde yaşamları boyunca istediği her şeyi elde eder.
OĞLAK
Oğlak burcunun bu azimli yapısı şansı ile birleşince muhteşem gelişmeler yaşanır. Kararlı yapıları, kurumsal merdiveni tırmanmalarına ve şirketin yöneticisi olmalarına yardımcı olur.
BAŞAK
Başak burçları çok dayanıklı olur. Çelik gibi güçlü yapıları sayesinde durmadan çalışırlar. Hayatlarında başarısızlığa yer yoktur.
ŞANSI OLMAYAN BURÇLAR
BALIK BURCU
En şanssız burçlar listesinin ilk sırasında Balık burçları yer alıyor. Bu kişiler oldukça hassas olmalarına karşın kendi hayatlarını bir romantik komedi filmi gibi yaşamaya meyillidir. Su burçlarından biri olan Balık, sürekli kendini dramatik bir durumun içerisinde bulmasının yanında sık sık ağlama ihtiyacı duyar.
AKREP BURCU
Listenin sonunda yer alan ama yine de şanssız olarak bilinen Akrep burçları çevrelerindeki her şeyi kişisel olarak algılama niyetindedir. Bu burcun şanssız gruptan sayılmasının asıl nedeni çevrelerinde olan her şeye karşı aşırı duyarlı olup kendilerini şanssız yorumlamalarıdır.
Derleme: Cumhuriyet.com.tr
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