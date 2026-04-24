En inatçı 3 burç: Onlarla tartışmaya girmek tam bir zaman kaybı!

Uzlaşmak, orta yolu bulmak veya "Sen de haklısın" demek bazı insanların lügatında yer almaz. Bu burçlar bir şeye karar verdiklerinde dünyayı karşılarına alırlar ama yine de fikirlerinden dönmezler. Onları ikna etmeye çalışmak, bir duvarla konuşmaktan farksızdır. İşte asla beyaz bayrak çekmeyen o dediğim dedik burçlar...

BOĞA BURCU (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Boğalar, sabitlik ve inatçılık kelimelerinin sözlükteki karşılığıdır. Değişimden nefret ederler. Kendi konfor alanlarında belirledikleri bir doğrudan onları vazgeçirmek, bir dağı yerinden oynatmaktan daha zordur.

KOÇ BURCU (21 MART - 19 NİSAN)

Koçların inadı tamamen "kazanma" hırsından gelir. Bir tartışmada haksız olduklarını içten içe anlasalar bile, sırf "yenilmiş" olmamak için sonuna kadar savunmaya devam ederler. Onlar için geri adım atmak büyük bir yenilgidir.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Kovaların inatçılığı duygusal değil, tamamen entelektüeldir. Kendi fikirlerinin her zaman en mantıklı ve en ilerici olduğuna inanırlar. Karşıt görüşleri dinler gibi yaparlar ama aslında kendi doğrularından bir milim bile sapmazlar.