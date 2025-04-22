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En ufak ilgisizlikte küsen 4 burç: Bu burçlar değer görmediğini hissettiği an trip atmaya başlıyor...

Bazı burçlar için ilgi, kelimelerle değil eylemlerle gösterilmelidir. Peki, değer görmediğini hissettiği an trip atmaya başlayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, en ufak ilgisizlikte küsen 4 burç...

En ufak ilgisizlikte küsen 4 burç: Bu burçlar değer görmediğini hissettiği an trip atmaya başlıyor...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 12:29

Astrolojiye göre bazı burçlar vardır ki, onlara yöneltilen ilgi bir nebze azalsa hemen fark ederler. Kalpleri hassas, beklentileri yoğun, sevgiyi hissetmeden duramayan bu burçlar, en ufak bir ihmali bile büyük bir kırgınlığa dönüştürebilir. Onlar için ilgi, sadece bir jest değil; varlıklarının onaylanması gibidir. Peki, değer görmediğini hissettiği an trip atmaya başlayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, en ufak ilgisizlikte küsen 4 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç, duygusal dünyası en zengin burçlardan biridir. Sevgi onun için her şeydir ve ilgi görmediğinde hemen kabuğuna çekilir. Ona bir gün mesaj atmazsanız, "Acaba artık beni sevmiyor mu?" diye düşünebilir. Küser ama bunu doğrudan belli etmez; içine atar, gözlerinden ve davranışlarından anlamanızı bekler.

2. BALIK BURCU

Balık burcu, sevgiye ve romantizme bağımlı gibidir. İlgi onun için bir ihtiyaçtır. Partnerinden ya da yakın çevresinden beklediği ilgiyi alamadığında sessizce kırılır. Biraz fazla hayalperest olduğu için, küçük bir ilgisizliği bile dramatik bir senaryoya dönüştürebilir. Küsmesi sessiz olur ama derindir.

3. BAŞAK BURCU

Başak burcu ilk bakışta soğukkanlı gibi görünse de, aslında içinde sürekli analiz yapan bir kalbi vardır. Bir mesajınıza geç cevap verdiniz mi, ya da aramayı unuttunuz mu? Başak bunu fark eder, not eder ve içten içe küser. Üstelik size direkt belli de etmez, ama davranışlarıyla hissettirir.

4. BOĞA BURCU

Boğa sabırlıdır ama duygularını görmezden gelmenize uzun süre tahammül edemez. İlgi onun için bir güven göstergesidir. İlgi azaldığında, değer görmediğini hisseder ve içine kapanır. Boğa küserse, affetmesi zaman alır; çünkü ona göre ilgi eksikliği, sevgi eksikliğiyle eşdeğerdir.


Etiketler: #Astroloji #burçlar #küsmek

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