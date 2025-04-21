Başkalarının acısını içselleştiren 4 burç: Bu burçlar her sorunu kendi problemiymiş gibi hissedip üzülüyor...

Yayınlanma: 21.04.2025 - 19:13

Güncelleme: 21.04.2025 - 19:13

Empati duygusu, herkesin sahip olduğu bir yetenek değildir. Astrolojiye göre bazı burçlar vardır ki, bir başkasının yaşadığı en ufak bir üzüntüde bile içi burkulur, gözleri dolar. Duyguların titreştiği her yerde onların kalbi çarpar; başkasının acısı, sanki kendi acısıymış gibi yakar içlerini. Peki, her sorunu kendi problemiymiş gibi hissedip üzülen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, başkalarının acısını içselleştiren 4 burç...

1. BALIK BURCU

Balık burcu, zodyağın en empatik burcudur. Birinin yüz ifadesindeki kederi, ses tonundaki hüznü saniyeler içinde hisseder. Duygusal anlamda o kadar açıktır ki, bir yabancının bile acısı ona dokunur. İçselleştirir, düşünür, üzülür... Ve çoğu zaman bu durum onun için ağır bir yüktür.

2. YENGEÇ BURCU

Aile ve sevdiklerine düşkünlüğüyle bilinen Yengeçler, duygusal bağ kurdukları herkesin iyi ya da kötü halinden derinden etkilenirler. Sevdiklerinin acısı onların uykularını kaçırabilir, yardım edemediklerinde kendilerini suçlu hissederler. Koruma içgüdüsü, empatiyle birleştiğinde adeta duygusal bir kalkan haline gelirler.

3. TERAZİ BURCU

Her şeyin dengede olmasını isteyen Terazi, çevresindeki insanlar mutsuz olduğunda bu denge bozulmuş gibi hisseder. Anlayışlı ve zarif yapıları sayesinde karşısındakini dinlerken içten içe onunla birlikte üzülür. Çözüm üretme isteği kadar, duyguyu paylaşma arzusu da güçlüdür.

4. BAŞAK BURCU

Başak burcu ilk bakışta mantıklı ve mesafeli görünse de, iç dünyasında yoğun bir duyarlılık barındırır. Bir yakınının acısını, çözülmesi gereken bir problem gibi ele alır ve onunla dertlenir. Hem duygusal hem pratik olarak yardım etme isteğiyle dolup taşar.