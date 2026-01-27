Eşinin gözünde hep eksik kalan 4 kadın burcu: Bu burçlar ne yaparsa yapsın yetmiyor

Evlilikte sorun her zaman “yetersizlik” değil; çoğu zaman yanlış anlaşılmak ya da emeğin görünmez hale gelmesi. Kimi kadınlar fazlasıyla verirken kendini geri plana atıyor, kimi ise duygusal tepkileriyle iyi niyetini gölgeliyor. Astrolojide bazı burçlar, karakter yapıları nedeniyle eşinin gözünde sürekli “bir şeyler eksik” hissiyle anılıyor. İşte ne yapsa da bir türlü tam not alamayan 4 kadın burcu.

YENGEÇ BURCU

Yengeç kadını fedakârlığı ve şefkatiyle bilinir ancak duygusal iniş çıkışları ilişkiyi yorabilir. Eşi, bir gün çok ilgi görürken ertesi gün duygusal bir mesafeyle karşılaşabilir. Fazla alıngan olması, iyi niyetli davranışların bile sorun haline gelmesine yol açar. Yengeç sevgisini derin yaşar ama bunu dengede tutmakta zorlanır. Bu da eşinin gözünde “ne yapsa da yetmeyen” bir tablo yaratabilir.

BALIK BURCU

Balık kadını romantiktir, empati yeteneği yüksektir ancak gerçeklikten kopma riski taşır. Eşi, onun hayal dünyasında yaşadığını ve somut sorumluluklardan kaçtığını düşünebilir. Fazla duygusal tepkiler, pratik sorunların çözümünü zorlaştırır. Balık kadını sevgisini sezgisel yollarla gösterirken, karşı taraf netlik arayabilir. Bu uyumsuzluk, eksiklik algısını besler.

BAŞAK BURCU

Başak kadını düzenli, titiz ve sorumluluk sahibidir; ancak mükemmeliyetçiliği ilişkide baskı yaratabilir. Eşi, sürekli eleştirildiğini ve yeterince takdir edilmediğini hissedebilir. Başak iyi niyetle düzeltmeye çalışırken, karşı taraf kendini yetersiz görmeye başlayabilir. Bu durum zamanla tersine döner ve Başak kadını da “ne yaparsa yapsın beğenilmeyen” konumuna düşer. İlişkide sıcaklık yerini mesafeye bırakabilir.

AKREP BURCU

Akrep kadını yoğun sever, sahiplenir ve derin bağ kurar. Ancak kontrol etme isteği ve kuşkucu tavrı ilişkide gerilim yaratabilir. Eşi, sevgiden çok baskı hissettiğini düşünebilir. Akrep kadını sadakat beklerken, karşı taraf nefes alma alanı arar. Bu çatışma, onun tüm çabasına rağmen eksik görülmesine neden olabilir.