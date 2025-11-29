Eski aşklarıyla yeniden başlama ihtimali en yüksek 3 burç

Bazı burçlar bir ilişki bittiğinde tamamen kapatır, bazıları ise gönlünde küçük bir kapıyı hep açık bırakır. Özellikle duygusal bağlılıkları derin olan burçlar, eski partnerleriyle yeniden birleşmeye daha yatkındır. İşte geçmişe dönüş ihtimali en yüksek 3 burç...

YENGEÇ (20 HAZİRAN – 21 TEMMUZ)

Yengeçler için anılar çok değerlidir. Bir ilişkide yaşanan güzel anlar, ayrılık sonrası bile kalplerinden silinmez. Zaman geçip sular durulduğunda, eski partnerle yeniden deneme fikrine sıcak bakabilirler.

AKREP (22 EKİM – 20 KASIM)

Akrepler yoğun bağ kurar ve kolay kolay kimseyi unutamaz. Aralarındaki tutku güçlüydüyse, eski sevgiliyle yeniden bir araya gelme ihtimali oldukça yüksektir. Akrep için bitişler bile tam bir bitiş değildir; bir kapı kapanır ama tamamen kilitlenmez.

BALIK (18 ŞUBAT – 19 MART)

Romantik ve duygusal Balık, “ruh eşi” fikrine sıkı sıkıya inanır. Bir ilişki onun için bittiğinde bile duygusal bağ kolay kopmaz. Eğer biraz umut ışığı varsa, geri dönmeyi tercih edebilir ve aşkı yeniden inşa etmeye çalışır.