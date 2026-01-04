İlişkiler bittiğinde çoğu insan geriye dönüp neyin yanlış gittiğini sorgular. Ancak bazı burçlar için bu sorgulama kısa sürer ve aynı döngü yeniden başlar. İşte, eski ilişkilerinden ders almayan 3 burç...

İKİZLER (20 MAYIS – 19 HAZİRAN)

İkizler burcu hızlı başlar, hızlı bağlanır ve hızlı unutur. Geçmişte yaşanan sorunları derinlemesine analiz etmek yerine yeni bir heyecana odaklanmayı tercih eder. Bu da benzer ilişkilerin tekrar etmesine neden olur.

YAY (21 KASIM – 20 ARALIK)

Özgürlüğüne düşkün Yay burcu, biten ilişkilerden sonra geriye bakmak istemez. “Olmuş bitmiş” diyerek yoluna devam ederken, aynı hataları fark etmeden yeniden yaşayabilir.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Balık burcu affedicidir ve geçmişi romantize etmeye eğilimlidir. Bu yüzden eski ilişkilerde yaşanan kırılmaları yeterince ciddiye almayabilir ve benzer duygusal hayal kırıklıklarına tekrar düşebilir.