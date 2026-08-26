Eski ilişkilerini yenisiyle kıyaslayan 5 burç: Bu burçlar geçmişi yeni aşkına taşıyor...

Yeni bir ilişkiye başlamak, geçmişte yaşananları tamamen unutmak anlamına gelmeyebilir. Bazı kişiler önceki ilişkilerinde yaşadıkları güzel veya olumsuz deneyimleri yeni ilişkilerine taşıyabilir. Astrolojik yorumlara göre bazı burçlar da yeni partnerlerini değerlendirirken geçmiş ilişkilerindeki deneyimlerini ölçüt olarak kullanmaya daha yatkın olabilir. Bazen eski sevgilisiyle yaşadığı bir anıyı hatırlayabilir, bazen de yeni partnerinin davranışlarını geçmişteki ilişkisindeki deneyimleriyle karşılaştırabilir. İşte eski ilişkilerini yeni ilişkileriyle kıyaslamaya daha yatkın olan 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU Yengeç burcu, geçmiş anılara ve duygusal bağlara oldukça önem verebilir. Bir ilişki sona erse bile yaşanan güzel anları uzun süre hatırlayabilir. Yeni bir ilişkiye başladığında farkında olmadan eski partneriyle yeni partnerinin davranışlarını karşılaştırabilir. Özellikle geçmişte kendisini mutlu eden küçük detaylar yeni ilişkisinde eksik olduğunda bunu daha fazla fark edebilir. Eski ilişkisinde gördüğü ilgi, romantik davranışlar veya iletişim şekli yeni partnerinde bulunmadığında zihninde karşılaştırmalar başlayabilir. Ancak bu durum her zaman eski sevgilisine geri dönmek istediği anlamına gelmez. Yengeç burcu çoğu zaman geçmiş deneyimlerini yeni ilişkisinde kendisini güvende hissetmek için bir ölçü olarak kullanabilir. Yeni partnerinden beklediği duygusal yakınlığı gördüğünde ise geçmişle yaptığı kıyaslamalar zaman içinde azalabilir.

2. BOĞA BURCU Boğa burcu ilişkilerinde alışkanlıklara ve istikrara önem verebilir. Uzun süren bir ilişkinin ardından hayatına yeni birini aldığında eski ilişkisinde oluşan düzeni kolayca unutmayabilir. Yeni partnerinin davranışlarını geçmişte alıştığı ilişki biçimiyle karşılaştırabilir. Özellikle birlikte geçirilen zaman, ilgi gösterme şekli, iletişim ve güven konusunda eski deneyimleri aklına gelebilir. “Önceki ilişkimde böyleydi” şeklindeki düşünceler zaman zaman yeni ilişkisini değerlendirmesine neden olabilir. Boğa burcu için alıştığı düzenin değişmesi kolay olmayabileceğinden, yeni partnerinin farklı davranışlarını başlangıçta yadırgayabilir. Ancak zaman içinde yeni ilişkinin kendi dinamiklerini oluşturmasına izin verdiğinde geçmişle kıyaslama ihtiyacı azalabilir. Güven duygusu güçlendikçe yeni partnerine geçmişten bağımsız şekilde yaklaşması daha kolay hâle gelebilir.

3. AKREP BURCU Akrep burcu geçmiş ilişkilerinde yaşadığı yoğun duyguları kolay kolay unutmayabilir. Özellikle güven, sadakat veya hayal kırıklığı gibi güçlü deneyimler onun ilişkilere bakışını uzun süre etkileyebilir. Yeni bir ilişkiye başladığında karşısındaki kişinin davranışlarını geçmişte yaşadıklarıyla karşılaştırabilir. Eski partnerinin kendisine nasıl davrandığını hatırlayarak yeni kişinin benzer davranışlar sergileyip sergilemediğini gözlemleyebilir. Daha önce yaşadığı bir hayal kırıklığının tekrarlanmasından çekiniyorsa yeni partnerinin en küçük davranışlarını bile geçmiş deneyimleri üzerinden değerlendirebilir. Bu nedenle yeni ilişkide bazen gereğinden fazla temkinli davranabilir. Ancak Akrep burcu güven duyduğu ve yeni partnerinin farklı olduğunu gördüğü zaman geçmişin etkisinden sıyrılarak ilişkiye daha güçlü şekilde bağlanabilir.

4. TERAZİ BURCU Terazi burcu, ilişkilerde yaşadığı deneyimleri değerlendirmeye ve farklı ilişkiler arasındaki benzerlikleri fark etmeye yatkın olabilir. Yeni partneriyle iletişim kurarken geçmiş ilişkisinde yaşadığı güzel anları hatırlayabilir. Eski partnerinin romantik davranışlarını, iletişim şeklini veya ilişkiye gösterdiği ilgiyi yeni partneriyle karşılaştırabilir. Özellikle yeni ilişkisinde beklediği uyumu bulamadığında geçmişteki ilişkinin olumlu taraflarını daha fazla hatırlaması mümkün olabilir. Ancak Terazi burcunun kıyaslamaları yalnızca eski partnerini idealize etmekten kaynaklanmayabilir. Geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak yeni ilişkisinde ne istediğini anlamaya da çalışabilir. Zaman içinde yeni partnerinin farklı özelliklerini kabul ettiğinde ve ilişkinin kendi dengesini oluşturduğunu gördüğünde eskiyle kıyaslama eğilimi azalabilir.