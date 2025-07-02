Eski karısını henüz unutamayan 4 erkek burcu: Bu burçların gönlü geçmişte kalmış

İlişkiler sona erse de bazı duygular kolay kolay silinmez. Özellikle bazı burç erkekleri, eski partnerlerine dair anıları hafızalarından olduğu kadar kalplerinden de silemez. Bu durum yeni bir ilişkiye başlamayı zorlaştırdığı gibi, eski sevgiliyle bağın zihinsel olarak da devam etmesine neden olabilir. Astrolojide, duygusal hafızası güçlü olan bazı burçlar bu yönleriyle öne çıkıyor. İşte, eski karısını ya da sevgilisini unutamayan, geçmişe takılıp kalan 4 erkek burcu...

YENGEÇ BURCU

Yengeç erkekleri duygusal, bağlanmaya yatkın ve geçmişe oldukça bağlıdır. Bir ilişki onlar için sadece birlikte geçirilen zaman değil, ortak anılar ve duygusal yatırımlardır. Bu yüzden bir evlilik sona erse bile, zihninde eski eşine dair bir yer daima kalır. Eski karısının sevdiği şarkıları duyduğunda ya da onunla gittikleri bir mekânı gördüğünde kalbi hâlâ sızlayabilir. Yengeç, affedici olsa da unutkan değildir.

BALIK BURCU

Hayal gücü yüksek ve duygusal derinliği fazla olan Balık erkeği, aşkı bir masal gibi yaşar. Bu yüzden yaşadığı her ilişki onun için benzersizdir. Eski eşiyle yaşadığı güzel anıları idealize edebilir ve gerçeklerden çok duyguların etkisinde kalır. Onu rüyasında görmesi, sosyal medyada denk gelmesi bile yeniden eskiye dair özlemlerini tetikleyebilir. Balık burcu, “her şey çok güzeldi” diyerek geçmişi romantize etmeye meyillidir.

AKREP BURCU

Tutkulu ve yoğun duygularla bağlanan Akrep erkekleri, kolay kolay aşık olmaz ama bir kez bağ kurduğunda o kişi zihninde silinmez. Ayrılık gerçekleşse bile, duygusal olarak kontrolü kaybetmek onu derinden etkiler. Eski karısına karşı hâlâ güçlü duygular besleyebilir; bu ister sevgi ister kırgınlık olsun, bağ kopmaz. Akrep’in gizli gizli eski partnerini takip etmesi, duygusal anlamda hâlâ bir bağ kurmaya çalışması sık rastlanan bir durumdur.

BOĞA BURCU

Sadakat konusunda burçlar arasında en istikrarlılardan olan Boğa erkekleri, alışkanlıklarına ve sevdiklerine sıkı sıkıya bağlıdır. Eski eşiyle kurduğu düzenin, paylaştığı evin ve birlikte geçirilen zamanın ardından yeni bir sayfa açmakta zorlanabilir. Onun için güven duygusu kolay kolay yeniden inşa edilemez, bu yüzden geçmişteki ilişki hâlâ içsel bir referans noktası olarak kalır. Boğa erkeği, görünürde kabullenmiş olsa da içinde hâlâ "ya yeniden olsaydı?" sorusunu taşır.