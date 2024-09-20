Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Koç Burcu Günlük YorumuKoç
Boğa Burcu Günlük YorumuBoğa
İkizler Burcu Günlük Yorumuİkizler
Yengeç Burcu Günlük YorumuYengeç
Aslan Burcu Günlük YorumuAslan
Başak Burcu Günlük YorumuBaşak
Terazi Burcu Günlük YorumuTerazi
Akrep Burcu Günlük YorumuAkrep
Yay Burcu Günlük YorumuYay
Oğlak Burcu Günlük YorumuOğlak
Kova Burcu Günlük YorumuKova
Balık Burcu Günlük YorumuBalık

Eski sevgilisini unutmadan başka biriyle görüşecek 4 kadın burcu: Bu burçlar sevgilisini unutmadan başka birine umut veriyor!

Bazı burçlar, geçmişteki ilişkilerinden tam olarak kopamasalar bile yeni bir aşka adım atmaya cesaret edebilirler. Bu dört kadın burcu, eski sevgililerini unutamadan başka bir ilişkiye başlayabilir.

Eski sevgilisini unutmadan başka biriyle görüşecek 4 kadın burcu: Bu burçlar sevgilisini unutmadan başka birine umut veriyor!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 17:33

Astrolojide bazı burçlar duygusal olarak geçmişe takılıp kalsalar bile yeni bir ilişkiye başlamaktan çekinmezler. Eski sevgilerinin izini kalplerinde taşırken, yeni maceralara atılmaya açık olan bu burçlar, geçmişle geleceği dengeleyebilir. İşte, eski sevgilisini unutamadan başka biriyle görüşmeye başlayacak dört kadın burcu.

İKİZLER BURCU

İkizler kadını, geçmişteki ilişkisini tamamen unutamasa da yeni birine olan ilgisini kaybetmez. Eski sevgisini zihninin bir köşesinde tutar ve her zaman ileriye dönük düşünür. Onun için her yeni ilişki bir maceradır, ancak duygusal izler kolay kolay silinmez.

YENGEÇ BURCU

Yengeç kadını, duygusal olarak derin bağlar kurar ve eski ilişkilerinden kolayca kopamaz. Ancak, yeni bir kişiyle görüşmeye başladığında da geçmişteki sevgisini bir şekilde taşımaya devam eder. Yengeç, geçmişin izlerini bırakmakta zorlanır ama yeni ilişkilerde kendini rahatça bulabilir.

TERAZİ BURCU

Terazi kadını, eski ilişkisini dengede tutmaya çalışırken yeni bir aşka yelken açabilir. Eski sevgisine hala bağlı olabilir, ancak yeni bir partnerle ilişkiye girerken bile geçmişin izlerini üzerinde taşır. Terazi, romantik dengeyi bulmak için eskiyi ve yeniyi bir arada yaşatabilir.

BALIK BURCU

Balık kadını, duygusal derinliği nedeniyle eski sevgisini unutmakta zorlanır. Ancak, hayal gücü geniş olduğu için hayatına yeni birini de alabilir. Duygusal durumları sık sık gel gitli olan balık burcu kadınları, başka birinin duygularıyla istemeden de olsa oynayabilir.


Etiketler: #Yengeç Burcu #terazi burcu #ikizler burcu #balık burcu

İlgili Haberler

Her şeyi paylaşmayı seven 3 sosyal burç: Gizlilik onların doğasında yok!

Her şeyi paylaşmayı seven 3 sosyal burç: Gizlilik onların doğasında yok!
Sınır koymakta zorlanan 3 burç: İlişkilerinde sınır çizemeyen burçlar...

Sınır koymakta zorlanan 3 burç: İlişkilerinde sınır çizemeyen burçlar...
Sürekli sorun çıkaran 5 erkek burcu: Bu burçlar davranışlarıyla her ortamda gerginlik yaratıyor...

Sürekli sorun çıkaran 5 erkek burcu: Bu burçlar davranışlarıyla her ortamda gerginlik yaratıyor...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler