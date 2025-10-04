Evde kalmayı en çok seven 3 burç...

Bazı burçlar için dışarı çıkıp kalabalığa karışmak cazip olabilir, ama bazıları için evin huzuru gibisi yoktur. İşte battaniyenin altında keyif yapmayı en çok seven 3 burç...

YENGEÇ (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Ev ve aile odaklı Yengeçler, konfor alanlarında olmaktan çok hoşlanır. Onlar için en güzel plan, sevdikleriyle evde vakit geçirmektir.

BOĞA (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Konforuna düşkün Boğa burçları, evin rahatlığını hiçbir mekâna değişmez. İyi yemek, yumuşak bir koltuk ve huzurlu bir ortam onlar için yeterlidir.

BALIK (19 ŞUBAT - 20 MART)

Hayalperest Balık burçları, evde kendi dünyalarına çekilmeyi sever. Battaniye altında kitap okumak veya film izlemek, onların en mutlu oldukları anlardan biridir.