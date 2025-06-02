Evlenmeye hiç yanaşmayan 4 erkek burcu: Bu burçlar evlilik gelince kaçıyor

Aşk yaşamak başka, evlenmek bambaşka bir sorumluluk. Kimileri için evlilik kutsal bir bağ iken, bazı erkekler için ise özgürlüğe indirilen bir darbedir. Astrolojik yorumlara göre bazı burçlar, ilişkilerde derinlik arasa da evlilik fikrine bir türlü ısınamaz. İşte ilişkide “hep bir adım geride duran” 4 erkek burcu...

YAY BURCU

Macera tutkunu Yay erkekleri, özgürlüğü hayatının merkezine koyar. Evlilik gibi uzun vadeli bağlılıklar ona göre değil; kısıtlanmış hissetmekten nefret eder. Sorumluluklardan kaçmaz ama düzenli bir ilişkiyi bazen bir “hapishane” olarak algılayabilir. Birlikte vakit geçirmeyi sever ama resmiyete dökülmesi söz konusu olduğunda geri adım atabilir.

KOVA BURCU

Kova erkeği bireyselliğine fazlasıyla düşkündür. Bağlılık kurmaktan değil, geleneksel kalıplara girmekten kaçınır. Evlilik gibi sosyal kurumları sorgular; “neden evleneyim ki?” sorusunu sıkça dile getirir. Aşkı yaşar ama çoğu zaman kendine özel bir yol seçmeyi tercih eder.

İKİZLER BURCU

Zihinsel hareketliliği yüksek olan İkizler erkeği, stabil ilişkilerde çabuk sıkılabilir. Karar vermekte zorlandığı gibi, bir kişiye sonsuza kadar bağlı kalma fikri de onu huzursuz edebilir. Flörtöz doğası nedeniyle duygusal istikrar sağlamakta güçlük çeker. Evlilik fikri geldiğinde konu değiştirme eğilimindedir.

KOÇ BURCU

Koç erkeği hızlı yaşayan, hızlı aşık olan ama aynı hızla geri çekilebilen bir yapıya sahiptir. Evlilik gibi “planlı” süreçler onun doğasına aykırıdır. İnisiyatif almakta iyidir ancak duygusal konularda sabırsız davranabilir. Kendi hayatının lideri olmayı sever ve uzun vadeli taahhütler onun için yorucu olabilir.