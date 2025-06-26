Evliliğe uygun olmayan 4 erkek burcu: Bu burçlar bağlanmaktan kaçıyor

Evlenmek, birçok kişi için hayatın en önemli kararlarından biri. Ancak bazı burçtaki erkekler için bu karar, endişe ve huzursuzluk yaratabiliyor. Bağımsızlık tutkusu, derin bağlardan kaçınma eğilimi ve kararsızlık gibi özelliklerle, bu burçlar evlilik yolunda ilerlemekte zorlanabiliyor. İşte, evlilik fikrine sıcak bakmayan veya evliliği sürdürebilmekte zorlanan 4 erkek burcu...









KOVA BURCU

Kova erkeği için bireysellik ve özgürlük vazgeçilmezdir. Evlilik gibi yapılar ona göre fazlasıyla kuralcı ve sınırlayıcı olabilir. Romantik beklentilerden çok entelektüel uyum arar; duygusal yakınlıkta zorlanabilir. Kendi alanına aşırı önem verdiği için birlikte yaşamda paylaşımcı olmaktan uzak durabilir. Kova erkeğiyle evlenmek, sürekli onun iç dünyasına ulaşmaya çalışmak gibidir.





İKİZLER BURCU

Kararsızlığıyla bilinen İkizler erkeği, evlilik gibi uzun vadeli bağlanmaları zaman zaman boğucu bulur. Yeni heyecanlara, fikir değişimlerine açık yapısı, ilişkilerde tutarlılığı zorlaştırabilir. Söz verdiğinde gerçekten istese bile kısa sürede fikrini değiştirebilir. Evlilik fikri onun için sabitlenmek değil, sıkışmak anlamına gelebilir. Partneri sürekli duygusal güven arayışında kalabilir.





YAY BURCU

Macera ve özgürlük onun yaşam tarzıdır. Yay burcu erkeği, evliliği "sınırlandırıcı bir kurum" olarak görebilir. Bağlılık yerine arkadaşlık ve keyif odaklı ilişkilerden hoşlanır. Sorumluluk almakta gecikebilir, özellikle de düzenli bir hayat beklentisi varsa. Onunla evlilik, bir noktada yalnız hissetmeye sebep olabilir.





BAŞAK BURCU

Her ne kadar titiz ve sorumluluk sahibi olsa da, Başak erkeği duygusal bağ kurmakta mesafelidir. Her şeyi mantıkla çözmeye çalışır, bu da romantik ilişkilerde duygusal açlığı tetikleyebilir. Aşırı eleştirel tavırları eşini yıpratabilir ve birlikte yaşamı zorlaştırabilir. Evlilikte sıcaklık ve şefkat değil, sistem ve düzen ön plandadır.



