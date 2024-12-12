2025 yılında evlenme ihtimali çok yüksek olan 5 burç: Yeni yılda aşk bu burçların kapısını çalmaya geliyor....

2. BAŞAK BURCU

2025 yılı, Başak burçlarının hayatında düzen ve istikrar arayışının zirve yaptığı bir dönem olacak. Uranüs’ün etkisiyle ilişkilere daha açık hale gelen Başaklar, bu dönemde hayatlarına giren doğru kişiyle ciddi bir bağ kurabilir. Mantıklı bir yapıya sahip olan bu burç, uygun zamanı ve kişiyi bulduğunda evliliğe adım atmaktan çekinmeyecek.