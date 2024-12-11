Öfkeyle kalkıp zararla oturan 5 burç: Bu burçlar ani kararlar almalarıyla biliniyor...

2. ASLAN BURCU

Gururlu Aslan, öfkelendiğinde her şeyin kendi kontrolü altında olmasını ister. Eğer istediği gibi bir durumla karşılaşmazsa, tepkileri dramatik ve abartılı olabilir. Öfkesiyle hareket eden Aslan, sonradan olayları toparlamakta zorlanabilir.