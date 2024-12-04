Aralık ayında aşkı bulacak olan 5 burç: 2024 yılının son ayı kalbinizi çalmaya geliyor...

2. BALIK BURCU

Balık burcu, Aralık ayında Venüs'ün olumlu etkileriyle romantik sürprizlerle karşılaşabilir. Hassas ve hayalperest yapısıyla ruh eşini bulma arzusunda olan Balıklar, bu ay kendilerini adeta bir masalın içinde bulabilirler. Bir seyahat veya beklenmedik bir etkinlikte tanışacakları biri, kalplerini fethedebilir.