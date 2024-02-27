Astrolojinin inatçı keçileri: İşte toprak grubu burçları ve çarpıcı özellikleri...
Astrolojide burçlar kendi içinde su, toprak, hava ve ateş grubu 4 ayrı gruba ayrılır. Toprak burçları diğer burçlardan farklı özelliklere sahiptir. Her element grubunda üç burç bulunur ve bu burçlar elementlerin karakteristik özelliklerini taşırlar. Toprak etkili burçlar da, bazı özellikleri ile diğer grup burçlardan ayrılır. Burçların özellikleri, insan psikolojisi ve davranışlarını doğrudan etkiler. Peki astrolojinin inatçı keçileri kimlerdir? İşte toprak grubu burçları ve çarpıcı özellikleri...
Toprak burçları, astrolojide Boğa, Başak ve Oğlak burçlarını ifade eder. Toprak burçları pratik, güvenilir ve çalışkan kişiliklere sahiptir. Hayatın gerçeklerine odaklanıp somut hedeflere ulaşmak için çaba gösteren toprak burçları, aynı zamanda sabırlı, sadık ve tutumlu olma eğilimindedir. İşte toprak grubu burçları hakkında ayrıntılar...
TOPRAK GRUBU BURÇLARININ ÇARPICI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
1. AYAKLARI YERE SAĞLAM BASANLAR:
Toprak burçları gezegendeki en ayakları yere basan insanlardır. İstikrarlı, pragmatik ve sarsılmaz oldukları biliniyor. Birinin özgeçmişinizi düzenlemesini veya hareket etmenize yardımcı olmasını istiyorsanız, dünya işaretini çağırıyorsunuz. Pratik ve güvenilirdirler ve onlara her zaman güvenebilirsiniz. Ayrıca dürüsttürler ve durumunuzun hiçbir yere varmayacağını size söylerler. Cidden, en iyi arkadaşları onlar kurar. Yavaş öfkelenirler, bu yüzden onları sinirlendirmek için çok çaba harcamak gerekir. Ama sinirlendiklerinde dikkatli olmanız gerekebilir.
2. PRATİK ÇÖZÜMCÜLER:
Pratik olmalarına rağmen Toprak burçları, bazen sıkıcı da olabilirler. İliklerine kadar duygusaldırlar, maddi nesneler toplamayı severler; özellikle de tüm sıkı çalışmalarının karşılığında kendilerine bir ödül olarak davrandıklarında. Özellikle duyularıyla uyum içindeler; bu da onların leziz yemek tarifleri, kusursuz moda zevkleri ve muhteşem çalma listeleri hazırladıkları anlamına geliyor. Asla bir projeyi veya ilişkiyi terk etmezler, her şeyi sürdürürler ve acı sona kadar dost canlısı kalırlar.
3. SABIRLI BECERİKLİLER:
Sabırları ve sanatsal becerileri kıskanılacak. Çok fazla enerji ve bağlılık gerektiren uzun vadeli projeler üzerinde çalışmak için her zaman güzel zekalarını ve yüksek standartlarını kullanırlar; ancak bunların kendi değerleriyle uyumlu olması gerekir.
4. SADIKLIĞIN BÜTÜNLÜĞÜ:
Toprak burçları, yakın çevrelerine ulaşacak kadar şanslı olanlara son derece sadıktır. Arkadaşlıklara yönelik bakış açıları nicelikten çok niteliktir, bu nedenle bir dünya burcunun grup sohbetine katıldıysanız şanslı yıldızlarınızı sayın.
5. SANATSAL RUHLAR:
Toprak grubu; barışsever, sabırlı inşaatçılarının burcudur. Sanatsal bakış açılarıyla dünya için güzellik üreten ve üretenler onlardır. Köklü enerjileri topraklanmalarına olanak tanır ve egolarının onları alt etmesini engeller. Pratik ve sakin yapıları hayata dikkatli ve dikkatli yaklaşmalarını sağlar. Yavaş ve istikrarlı olan onlarla yarışı kazanır.
6. MADDİ DÜŞÜNÜRLER:
Toprak elementi burçları olan Boğa, Başak ve Oğlak, maddi çıkarlarını düşünen bir yapıdadırlar. Bu da zaman zaman yenilikler karşısında kendilerini tutmalarına sebep olur. Aşırı tutucu, elindekileri bırakmak istemeyen bir yapı içerisine girebilirler. Gerçekçidirler. Somutluk peşindedirler ve 5 duyularına hitap eden şeylere yönelirler. Görmedikleri, bilmedikleri gerçeklik onları korkutabilir. Mükemmeliyetçi bir tavır içerisine girebilirler. Eleştirel yönleri kuvvetlidir. Maddi güvence arayışları yüksektir. Ayakları yere basar, hayal dünyalarında gezmek onlara göre değildir.
7. DEĞİŞİM KARŞITLARI:
Toprak burçlarını (Boğa, Başak ve Oğlak) bilmek, hayatın yolunuza çıkardığı herhangi bir fırtınada sizi sabit tutabilecek temel gücü bilmek demektir. Sadakatlerinde sarsılmaz ve değişime karşı herkesin bildiği gibi dirençli olan bir dünya burcuyla arkadaş olmak, ömür boyu onun içinde olduğunuz anlamına gelir, her zaman arkanızda olacaklardır.
TOPRAK GRUBUNDAN OLAN BURÇLAR HANGİLERİDİR VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Astrolojide toprak grubuna dahil edilen 3 burç bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
Boğa
Başak
Oğlak
1. Boğa Burcu:
Boğa burcunda olan kişiler, büyük irade ve azim sahibi kişilerdir. Boğa kadını ya da boğa erkeği kararlıdır. Toprak burcu olan boğalar, doğayı sevmesiyle bilinir ve yemeklere olan düşkünlükleridir. Sanatı severler, özel tasarımları veya koleksiyonlara bayılırlar.
2. Başak Burcu:
Başak burcu, titizlik, analitik düşünce, pratiklik ve öğrenmeye olan düşkünlüğüyle bilinir. Genellikle mükemmeliyetçi ve detaycı olan Başaklar, detayları gözden kaçırmamak için büyük bir çaba harcarlar. Eleştirel düşünce yetenekleri ile dikkat çekerler ve çevrelerine fayda sağlamak, onlar için oldukça önemlidir.
3. Oğlak Burcu
Sürekli somut konularla uğraşmayı severler, doğada bulunan olaylardan örneklemelerle işlerini başarılı bir şekilde yürütürler. Bu yüzden ruhsal olarak da doyumlu kişilerdir. Olayları organize ederlerken rahatlıklarını gözetirler ve kendilerinin zevklerine uygun olmasına önem verirler. Bu özellikleri evlerine de yansır.
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