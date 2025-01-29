Astrolojiye göre kendi zayıf noktalarınızı tanıyın: Burçların yatkın olduğu psikolojik rahatsızlıklar

1. KOÇ BURCU – Öfke Kontrol Problemleri ve Dürtüsellik

Koç burcu, Mars gezegeninin etkisiyle yönetilir ve bu da ona yüksek enerji, agresiflik ve sabırsızlık verir. Bu burcun insanları, öfke patlamalarına ve dürtüsel hareketlere eğilimli olabilirler. Stres altında olduklarında, ani sinir patlamaları ve sabırsızlık gösterebilirler. Eğer bu dürtüsellik kontrol altına alınmazsa, öfke kontrol bozukluğu (intermitan patlayıcı bozukluk) gibi sorunlarla karşılaşabilirler.