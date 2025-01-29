Asla bir araya gelmemesi gereken 6 burç çifti: Bu burçlar hiçbir şekilde birbirleriyle geçinemiyor...

4. YENGEÇ BURCU VE TERAZİ BURCU

Yengeç, duygusal ve güven arayışında bir burçken, Terazi daha sosyal, dengeli ve ilişkilere daha yüzeysel yaklaşan bir kişiliğe sahiptir. Yengeç’in duygusal derinliklere olan isteği, Terazi’nin yüzeysel ve bazen kararsız tutumlarıyla çelişir. Yengeç, sürekli güven ve duygusal bağlılık ararken, Terazi daha fazla sosyal denge ve diplomasi ister. Terazi’nin bazen ilişkilere duygusal olarak uzak kalması, Yengeç’in daha derin bir bağ kurma ihtiyacıyla örtüşmez. Bu iki burç arasındaki iletişim, duygusal yoğunluk ile yüzeysel tavırlar arasında sıkışabilir.