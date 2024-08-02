Dünyanın en ünlü seri katillerin burcu ortaya çıktı! Bu burçlara sahip kişiler tehlikeye yatkın mı?

Her biri kendi içinde benzersiz bir suç profiline sahip olan bu katillerin burçları, kişilik yapıları ve suç işleme eğilimleri hakkında genel bir fikir vermektedir. Ancak, bu analizlerin her birey için geçerli olmadığı ve astrolojinin suç işleme eğilimi üzerinde tek başına bir açıklama getiremeyeceği unutulmamalıdır. İşte, en ünlü seri katiller ve burçları...