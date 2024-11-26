Her zaman burnunun dikine giden 5 burç: Bu burçlar kendi bildiklerinden hiçbir zaman şaşmıyor...

3. ASLAN BURCU

Aslan burcu, kendine güveni ve liderlik isteğiyle tanınır. Kendi kararlarının en doğru olduğuna inanır ve bu inanç onları burnunun dikine gitmeye yönlendirir. Başkalarının fikirlerini dinlemeye pek hevesli olmayan Aslanlar, her zaman kendi bildiklerini uygular. Onların egosu ve özgüveni, bu davranışın temel