İşte siyasilerin burçları! Türkiye'yi hangi burç yönetiyor?
Demokrasi ve Atılım Partisinin kurucusu ve genel başkanı 4 Nisan 1967 doğumlu Ali Babacan Koç burcudur.
Gelecek Partisi'nin kurucusu ve genel başkanı, 26 Şubat 1959 doğumlu Ahmet Davutoğlu Balık burcudur.
İç İşleri Bakanı 21 Kasım 1969 doğumlu Süleyman Soylu Akrep burcudur.
Vatan Partisi kurucusu 17 Haziran 1942 doğumlu Doğu Perinçek İkizler burcudur.
Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanı 15 Kasım 1956 doğumlu Mustafa Sarıgül Akrep burcudur.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 23 Mayıs 1955 doğumlu Mansur Yavaş İkizler burcudur.
Saadet Partisi Genel Başkanı, 7 Haziran 1941 doğumlu Temel Karamollaoğlu İkizler burcudur.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 4 Haziran 1970 doğumlu Ekrem İmamoğlu İkizler burcuna mensuptur.
Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı, 1 Ocak 1948 doğumlu Devlet Bahçeli Oğlak burcudur.
Zafer Partisi kurucusu ve genel başkanı, 3 Mart 1961 doğumlu Ümit Özdağ Balık burcuna mensuptur.
Memleket Partisi genel başkanı, 4 Mayıs 1964 Yalova doğumlu Muharrem İnce Boğa burcudur.
İYİ Parti'nin kurucusu ve genel başkanı, 18 Temmuz 1956 doğumlu kadın lider Meral Akşener Yengeç burcudur.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, Türkiye'nin 12. ve günümüzdeki cumhurbaşkanı 26 Şubat 1954 doğumlu Recep Tayyip Erdoğan Balık burcudur.
Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı 17 Aralık 1948 doğumlu Kemal Kılıçdaroğlu Yay burcudur.
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