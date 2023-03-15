İşte siyasilerin burçları! Türkiye'yi hangi burç yönetiyor?

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2023 Çarşamba, 11:02
<p>Demokrasi ve Atılım Partisinin kurucusu ve genel başkanı 4 Nisan 1967 doğumlu <strong>Ali Babacan Koç</strong> burcudur.</p>

Demokrasi ve Atılım Partisinin kurucusu ve genel başkanı 4 Nisan 1967 doğumlu Ali Babacan Koç burcudur.

<p>Gelecek Partisi'nin kurucusu ve genel başkanı, 26 Şubat 1959 doğumlu <strong>Ahmet Davutoğlu Balık</strong> burcudur.</p>

Gelecek Partisi'nin kurucusu ve genel başkanı, 26 Şubat 1959 doğumlu Ahmet Davutoğlu Balık burcudur.

<p>İç İşleri Bakanı 21 Kasım 1969 doğumlu <strong>Süleyman Soylu Akrep</strong> burcudur.</p>

İç İşleri Bakanı 21 Kasım 1969 doğumlu Süleyman Soylu Akrep burcudur.

<p>Vatan Partisi kurucusu 17 Haziran 1942 doğumlu <strong>Doğu Perinçek İkizler</strong> burcudur.</p>

Vatan Partisi kurucusu 17 Haziran 1942 doğumlu Doğu Perinçek İkizler burcudur.

<p>Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanı 15 Kasım 1956 doğumlu <strong>Mustafa Sarıgül Akrep</strong> burcudur.</p>

Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanı 15 Kasım 1956 doğumlu Mustafa Sarıgül Akrep burcudur.

<p>Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 23 Mayıs 1955 doğumlu <strong>Mansur Yavaş İkizler</strong> burcudur.</p>

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 23 Mayıs 1955 doğumlu Mansur Yavaş İkizler burcudur.

<p>Saadet Partisi Genel Başkanı, 7 Haziran 1941 doğumlu <strong>Temel Karamollaoğlu İkizler</strong> burcudur.</p>

Saadet Partisi Genel Başkanı, 7 Haziran 1941 doğumlu Temel Karamollaoğlu İkizler burcudur.

<p>İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 4 Haziran 1970 doğumlu <strong>Ekrem İmamoğlu İkizler</strong> burcuna mensuptur.</p>

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 4 Haziran 1970 doğumlu Ekrem İmamoğlu İkizler burcuna mensuptur.

<p>Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı, 1 Ocak 1948 doğumlu <strong>Devlet Bahçeli Oğlak</strong> burcudur.</p>

Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı, 1 Ocak 1948 doğumlu Devlet Bahçeli Oğlak burcudur.

<p>Zafer Partisi kurucusu ve genel başkanı, 3 Mart 1961 doğumlu <strong>Ümit Özdağ Balık</strong> burcuna mensuptur.</p>

Zafer Partisi kurucusu ve genel başkanı, 3 Mart 1961 doğumlu Ümit Özdağ Balık burcuna mensuptur.

<p>Memleket Partisi genel başkanı, 4 Mayıs 1964 Yalova doğumlu <strong>Muharrem İnce Boğa</strong> burcudur.</p>

Memleket Partisi genel başkanı, 4 Mayıs 1964 Yalova doğumlu Muharrem İnce Boğa burcudur.

<p>İYİ Parti'nin kurucusu ve genel başkanı, 18 Temmuz 1956 doğumlu kadın lider <strong>Meral Akşener Yengeç</strong> burcudur.</p>

İYİ Parti'nin kurucusu ve genel başkanı, 18 Temmuz 1956 doğumlu kadın lider Meral Akşener Yengeç burcudur.

<p>Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, Türkiye'nin 12. ve günümüzdeki cumhurbaşkanı 26 Şubat 1954 doğumlu <strong>Recep Tayyip Erdoğan Balık</strong> burcudur.</p>

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, Türkiye'nin 12. ve günümüzdeki cumhurbaşkanı 26 Şubat 1954 doğumlu Recep Tayyip Erdoğan Balık burcudur.

<p>Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı 17 Aralık 1948 doğumlu <strong>Kemal Kılıçdaroğlu Yay</strong> burcudur.</p>

Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı 17 Aralık 1948 doğumlu Kemal Kılıçdaroğlu Yay burcudur.

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