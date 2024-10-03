Karısının yemekleri dışında yemek yiyemeyen 4 burç: Bu burçlar hanımının yemeğine aşırı sadık!

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu erkekleri, evine ve ailesine bağlıdır. Özellikle karısının elleriyle hazırladığı yemekler, onun için bir nevi sevgi göstergesidir. Yengeç erkeği, dışarıda yemek yemeyi sevmeyen ve evde yapılan yemeklere her zaman öncelik veren bir burçtur. Onun için karısının yemekleri, sadece bir öğün değil, bir ritüeldir.