Öfkelendiğinde gözü dönen 5 kadın burcu: Bu burçlar sinirlendiğinde kaçacak delik arayın...

2. AKREP KADINI BURCU

Akrep burcu kadını, derin ve güçlü duygulara sahip olduğu için öfkesi de son derece yoğundur. Onu sinirlendirmek tehlikeli olabilir çünkü öfkesini içine atar, biriktirir ve en beklenmedik anda patlayabilir. Akrep kadını, öfkelendiğinde intikamcı ve hırslı bir tavır takınabilir. İhanet ya da güvenini sarsan durumlarla karşılaştığında affetmesi zordur. Gözü döndüğünde kontrolü elden bırakabilir ve sert bir şekilde karşılık verebilir.