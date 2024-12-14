Yılın son dolunayından olumsuz etkilenecek 5 burç: Bu burçlar krizlerle karşılaşabilir...

4. İKİZLER BURCU

Dolunay kendi burçlarında gerçekleşeceği için İkizler, bu dönemde daha hassas ve gergin hissedebilirler. Ani kararlar alma eğilimleri ve zihinsel karmaşa, İkizler burçlarını yorabilir. Ayrıca geçmişte yüzleşmek istemedikleri duygular veya meseleler aniden gündeme gelebilir. Düşünmeden hareket etmemek ve sakin kalmaya çalışmak bu burç için büyük bir fark yaratacaktır.