Gece kuşları: Gün doğmadan uykuya dalamayan 3 burç!

Dünya ne kadar sabah insanlarına göre tasarlanmış olsa da, bazı burçlar için asıl hayat güneş battıktan sonra başlar. Gündüzün o kaotik gürültüsü, mailleri, mesajları ve koşturmacası çekildiğinde bu burçların zihninde berrak bir alan açılır. İşte zihni gece yarısı vites yükselten o 3 burç...

AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM)

Akrepler gizemi ve geceyi doğaları gereği severler. Gündüz vakti kendilerini dış dünyaya karşı korumak için harcadıkları o enerjiyi, gece her yer sessizleştiğinde kendi iç dünyalarına harcarlar.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

İkizlerin aşırı aktif zihni gündüz o kadar çok uyarıcıya maruz kalır ki, ancak gece her şey sustuğunda kendi sesini duyabilir. Gece yarısı internette dipsiz bir bilgi kuyusuna düşmek, hiç alakası olmayan belgeseller izlemek ya da sabaha karşı arkadaşlarına upuzun mesajlar fırlatmak tam bir İkizler klasiğidir.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Kovaların dâhice fikirleri nadiren mesai saatleri içinde gelir. Toplumun uyuduğu o saatlerde uyanık olmak onlara bir nevi zamansızlık ve özgürlük hissi verir. Tasarımlarını, kodlarını, yazılacak yazılarını ya da geleceğe dair vizyon projelerini sessizliğin zirve yaptığı o sabaha karşı saatlerde inşa ederler.