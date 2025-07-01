Geceleri düşüncelerden uyuyamayan 4 burç: Bu burçlar yastığa başını koyduğu an hesaplaşmalara başlıyor...

Gündüz her şey yolunda gibi görünür. İşler halledilir, sohbetler edilir, gülünür… Ama gece çökünce, odanın karanlığıyla birlikte zihin açılır. Sessizliğin ortasında bir cümle, bir bakış ya da geçmişte kalmış bir anı tekrar tekrar dönmeye başlar. İşte bazı burçlar vardır ki, geceleri düşünce denizinde kaybolmadan uykuya dalamaz. Onların iç dünyası derin, kalpleri hassastır. Peki, yastığa başını koyduğu an hesaplaşmalara başlayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, geceleri düşüncelerden uyuyamayan 4 burç...





1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için gece, duyguların en yoğunlaştığı zamandır. Gün içinde bastırdığı hisler, sustuğu cümleler gece sessizliğinde zihninde yankılanır. Geçmişte yaşadığı bir kırgınlık, sevdiği birinin hali ya da kendi iç dünyasındaki boşluklar… Hepsi gece uykusunu bölebilir. Özellikle sevdikleri mutsuzsa, kendi huzuru da kolay kolay gelmez.





2. BALIK BURCU

Balık burçları geceleri uyuyamaz çünkü zihinleri sadece bugünü değil, geleceği ve hatta hayali senaryoları da düşünür. “Ya şöyle olsaydı?” cümlesiyle başlayan düşünceler, bazen saatlerce zihnini meşgul edebilir. Aşırı empati yeteneği nedeniyle başkalarının dertlerini de kendi yükü gibi hisseder. Bu da uyku yerine düşünce getirir.





3. BAŞAK BURCU

Başak burcu için gün bitmiş olsa bile, hesaplaşmalar bitmez. Gün içinde yaptığı ya da yapmadığı şeyleri analiz eder. “Daha iyi yapabilir miydim?”, “Yanlış bir şey mi söyledim?” gibi sorgulamalarla uykusunu böler. O, en küçük detayı bile atlamayan bir zihne sahip olduğu için gece sessizliği onun için bir muhasebe zamanıdır.





4. KOVA BURCU

Kova burcu geceleri uyuyamayan ama uyumamayı da sorun etmeyen burçlardandır. Çünkü zihni o kadar hızlı çalışır ki; geleceği, toplumu, ilişkileri, kişisel planlarını bir arada düşünür. Hayal kurarken fikir üretir, fikir üretirken birden geçmişe dalar. Düşünceler zinciri bazen sabaha kadar sürebilir.