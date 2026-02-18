Bazı burçlar için geçmiş sadece bir anı değildir; bugünlerini şekillendiren güçlü bir bağdır. Eski kırgınlıklar, eski aşklar ya da eski başarılar zihinlerinde yaşamaya devam eder. İşte, geçmişi bırakamayan 3 burç...

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Duygusal hafızası güçlüdür. Yaşadığı güzel ya da kötü anıları kolay kolay silmez. Geçmiş onun için bir sığınak olabilir.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Unutmaz, affetse bile hafızasında tutar. Yaşadığı deneyimleri derinlemesine analiz eder ve kolay kolay geride bırakmaz.

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Alışkanlıklarına bağlı olduğu için geçmiş düzeni bırakmakta zorlanır. Eski bağları koparmak onun için kolay değildir.