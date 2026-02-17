Geçmişiyle barışmakta zorlanan 5 burç: Bu burçlar yaşadıklarıyla yüzleşemiyor...

Astrolojiye göre her burcun olaylara yaklaşımı, duygularla baş etme biçimi ve hafıza gücü farklıdır. Bazı burçlar yaşadıklarını kolayca geride bırakabilirken, bazıları için geçmiş adeta hiç kapanmayan bir defter gibidir. Peki, yaşadıklarıyla yüzleşemeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, geçmişiyle barışmakta zorlanan 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu astrolojide hafızası en güçlü burçlardan biri olarak bilinir. Onlar için geçmiş; kimliklerinin, duygularının ve güven duygularının temelidir. Birine bağlandıklarında ya da bir ortamı benimsediklerinde o anıları kolay kolay silemezler. Eski bir ilişki, aile içindeki bir kırgınlık ya da çocuklukta yaşanan bir hayal kırıklığı Yengeç’in kalbinde uzun süre yaşamaya devam eder. Geçmişi bırakmak onlar için sadece unutmak değil, aynı zamanda duygusal bir vedayı kabullenmek anlamına gelir. Bu yüzden geçmişle barışmaları zaman alır.

2. AKREP BURCU

Akrep burcu için geçmiş unutulması gereken değil, ders çıkarılması gereken bir alandır. Ancak bu derinlik bazen takıntıya dönüşebilir. Yaşadıkları ihanetleri, hayal kırıklıklarını ya da kırgınlıkları kolay kolay unutmazlar. Affetseler bile tam anlamıyla silmezler. Onların hafızasında her detay kayıt altındadır. Bu durum geçmişle yüzleşmelerini güçleştirir. Çünkü Akrep için unutmak güç kaybı gibi hissedilebilir. Bu yüzden barışma süreci genellikle içsel bir mücadeleyle gerçekleşir.

3. BOĞA BURCU

Boğa burcu alışkanlıklarına ve istikrara düşkündür. Hayatında kurduğu düzen bozulduğunda, özellikle de bu düzen geçmişte kalmışsa uyum sağlamakta zorlanır. Eski bir ilişkiyi, eski bir evi ya da eski bir dostluğu bırakmak Boğa için kolay değildir. Çünkü onlar için geçmiş güvenli alan anlamına gelir. Değişimden hoşlanmadıkları için geçmişi geride bırakmak yerine onu zihinsel olarak yaşamaya devam edebilirler. Bu da geçmişle barışma sürecini uzatır.

4. BALIK BURCU

Balık burcu hayal gücü ve duygusal derinliğiyle bilinir. Ancak bu özellikler geçmişi romantize etmelerine de neden olabilir. Yaşadıkları bir aşkı, bir dostluğu ya da bir anıyı olduğundan daha güzel hatırlayabilirler. Zaman geçtikçe kötü detaylar silinir, iyi anılar büyür. Bu durum geçmişi bırakmalarını zorlaştırır. Çünkü Balık için geçmiş çoğu zaman bugünden daha masum ve daha güzeldir. Gerçekle yüzleşmek yerine anılarla yaşamayı tercih edebilirler.

5. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu duygularını çok belli etmese de geçmişte yaşadığı başarısızlıkları ve hataları uzun süre zihninde taşır. Onlar için geçmiş bir muhasebe defteri gibidir. Yapılan hatalar, kaçırılan fırsatlar ve yarım kalan hedefler sürekli analiz edilir. Bu durum geçmişle barışmalarını zorlaştırabilir. Çünkü Oğlak kendine karşı affedici olmakta her zaman başarılı değildir.