Son dakika... Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında;

TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak , TCK 227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından talimatımız gereği 25 şüpheli şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nce arama, el koyma ve gözaltına alma faaliyeti icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Başsavcılıktan yapılan yeni açıklamada ise, 17 ismin gözaltına alındığı belirtilerek, operasyona ilişkin şu ayrıntılar paylaşıldı:

"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında; TCK-191Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, TCK 227 ve TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından isimli şahısların 17.02.2026 günü saat 02.00 itibariyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Yapılan operasyon sonucunda ilimiz dahilinde adresi bulunan 15 şahıs, ilimiz dışında 2 şahıs gözaltına alınmıştır.

Toplamda 52,46 gram marihuana maddesi yakalanmış olup, yakalanan şahısların adli işlemleri ilgili Şube Müdürlükleri ve Şube Müdürlüğümüzce yapılmaktadır."

Gözaltına alınan isimler şöyle:

1.Hakan TUNÇELLİ (İş adamı-Terzi isimli mekan işletmecisi)

2.Sırrı Murat DALKILIÇ

3.Rıza Kaan TANGÖZE

4.Murat CEVAHİROĞLU

5.Barış TALAY

6.Hakan KAKIZ

7.Kemal DOĞULU

8.Murat ÖZTÜRK (Bonivex isimli işletme sahibi)

9.Murathan KURT (Züber isimli firma ortağı)

10.Nailcan KURT (Züber isimli firma ortağı)

11.Alihan TAŞKIN

12.Tolga SEZGİN

13.Ramazan BAYAR

14.Aygün AYDIN

15.Buse Görkem NARCI

16.İsmail HACIOĞLU

17.Furkan Koçan