Liderlik her zaman yüksek sesle konuşmak demek değildir. Bazı burçlar perde arkasında strateji kurar, ortamı yönlendirir ve fark edilmeden ipleri elinde tutar. İşte, gizli lider ruhlu 3 burç...

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Stratejik düşünme yeteneği güçlüdür. Sessizce analiz eder ve doğru anda hamle yapar.

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Disiplinli ve hedef odaklıdır. Yönetme becerisi doğuştan gelir ancak bunu gösteriş yapmadan sergiler.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Detayları görme becerisi sayesinde ekip içinde doğal bir yönlendirici olabilir. Planı kuran ama öne çıkmayan taraftır.