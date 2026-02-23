Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.02.2026 23:06:00
Haber Merkezi
Öne çıkmadan yön veren, sessiz ama etkili bir liderlik sergileyen burçlar...

Liderlik her zaman yüksek sesle konuşmak demek değildir. Bazı burçlar perde arkasında strateji kurar, ortamı yönlendirir ve fark edilmeden ipleri elinde tutar. İşte, gizli lider ruhlu 3 burç...

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Stratejik düşünme yeteneği güçlüdür. Sessizce analiz eder ve doğru anda hamle yapar.

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Disiplinli ve hedef odaklıdır. Yönetme becerisi doğuştan gelir ancak bunu gösteriş yapmadan sergiler.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Detayları görme becerisi sayesinde ekip içinde doğal bir yönlendirici olabilir. Planı kuran ama öne çıkmayan taraftır.

