Son Dakika... Erdoğan'dan 'Akın Gürlek' ve 'Mustafa Çiftçi' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Deprem bölgesinde yeni evim ilk iftarım programımızla depremzede kardeşlerimizin iftar sevincini paylaşıyoruz. Okullarımızda gönüllülük esasına dayalı, birbirinden güzel etkinlikler düzenleniyor. Sevgili yavrularımız tüm kara kampanyalara rağmen Ramazan'ı coşku ile idrak ettiklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Tüm çocuklarımızın alınlarından öpüyorum.

Rabbim hepsini nazarlardan saklasın diyorum. Belediyelerimiz bu konuda liderliği zaten kimseye bırakmıyor. Partimizin her birimi görev alanı içinde çok anlamlı faaliyetlere imza atıyor. Geçen yıl başlattığımız Külliyede Ramazan programını bu sene de devam ettiriyoruz. Bilhassa hafta sonları anne babaları, çocuklarının, torunlarının ellerinden tutup, külliyemizdeki etkinliklere katılmaya davet ediyorum.

"KÜÇÜK ÇAPLI REVİZYON GERÇEKLEŞTİRDİK"

Geçen hafta kabinemizde küçük çaplı revizyon gerçekleştirdik. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında arkadaşlarımız devir teslimlerini yaptılar. Adalet Bakanlığı görevini deruhte eden Akın Gürlek kardeşimiz ile İçişleri Bakanlığı görevini yürütecek Mustafa Çiftçi kardeşimize Cenab-ı Allah'ta muvaffakiyetler diliyorum. Devletimize hizmet eden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerimize fedakârlıklarından ötürü teşekkür ediyor, yüce Mevla her iki bakanımızdan razı olsun diyorum. Kendileriyle farklı zeminlerde çalışmaya, kardeşlik hukukumuzu gözetmeye devam edeceğiz.

"ANLAŞMAZLIKLARDAN DÜŞMANLIK ÜRETME GAYRETİNDE DEĞİLİZ"

Küresel düzeyde gerilimlerin tırmandığı bir dönemde özellikle de Türkiye olarak barışı, diyaloğu, müzakereyi merkeze alan politikamızla krizlerin sıcak çatışmaya dönüşmeden çözümü için çaba harcıyoruz. Tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, gerektiğinde cenk meydanlarında yazdığı destanlarıyla büyük bir milletin mensubu olduğunu unutmadan hakkı, adaleti savunuyor, kimseden çekinmeden doğruları dile getiriyoruz. Ülkemizin hadiseler karşısındaki dik, yürekli, cesur, samimi ve ilkeli duruşu herkes tarafından takdirle takip ediliyor.

Dünya sisteminde şiddetli depremlerin yaşandığı günümüzde Türkiye'nin yegane amacı dostlarının sayısını artırmak, yeni dostlar kazanmaktır. Anlaşmazlıklardan düşmanlık üretme gayretinde değiliz. Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken herkesten hak ve hukukumuza saygılı davranmalarını bekliyoruz. Şu an dünyada bir Türkiye rüzgârı esiyor. Türkiye'nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında nerede durduğu, hangi adımlar atacağı merak ediliyor.

11 Şubat'ta Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis'i külliyemizde misafir ettik. İki ülke arasındaki münasebetlerimizin yanısıra Ege ve Akdeniz'e ilişkin tutumlarımızı değerlendirme imkanı bulduk. Batı Trakya Türk azınlığının eğitim ve dini haklarının tam olarak istifade etmesi noktasındaki beklentilerimizi sayın Miçotakis'le paylaştım. Yunanistan'la 7 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine yükseltmek arzusundayız.

Sayın Vucic misafirimizdi. Sancak bölgesi dahil ortak gündemizdeki tüm konuları istişare ettik. Ticaret hacmimizin 3,5 milyar dolara ulaştı. Sivil havacılık, turizm gibi farklı alanlarda Sırbistan'la ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz. 13 Şubat'ta vakıf inisiyatifiyle yapılan 210 kişilik erkek öğrenci, 706 kişilik kuzey kampüs kız öğrenci yurdumuzun açılışlarını gerçekleştirmek üzere Boğaziçi Üniversitemizin misafiri olduk. 1 milyar 150 milyon lira değerindeki yatırımları öğrencilerimizin hizmetine sunduk.

'BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ' AÇIKLAMASI

Şahsımızı karanfillerle karşılayan ve coşkuyla bağrına basan Boğaziçili genç kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan eski kütüphanenin yerine 3 bin kullanıcı, 1,5 milyon kitap kapasiteli modern bir eser inşa edeceğiz. 3 milyar liralık bir yatırımla Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni ve tam teşekküllü labaratuvar komleksi kazandıracağız. 1000 kişilik yeni konferans salonunu üniversitemizin kullanımana sunacağız. 220 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu ile birlikte 8 milyarı aşan yatırımlarla üniversitemizin eğitim ve barınma standartlarını daha da yükselteceğiz. Üniversiteler hiçbir marjinal ideolojinin kurtarılmış bölgesi değildir. Üniversiteler halkındır, aziz milletimizindir. Üniversiteler zenginlerin, elitlerin olduğu kadar gariban çobanın, çiftçinin, işçinin, inşaat ustasınındır onların çocuklarıdır.

Giriş kapısına ikna odalarının kurulduğu, kılık kıyafetlerinden dolayı genç kızların alınmadığı, klan dayanışmasıyla unvanların ona buna peşkeş çekildiği, tek tipçi dayatmaların hakim olduğu karanlık dönemler üniversiteler geride kalmış, üniversitelerimiz özgürleşmiştir. Üniversiteler birilerinin özel mülkü olmaktan çıkmış, asli sahibine iade edilmiş, halka adiyeti teyid ve tescil edilmiştir. Allah'ın izniyle bundan dönüş olmayacaktır. Üniversitelerimizi babaların malı gibi gören, arka bahçeleri gibi gören mütekebbir ve müstebitlerin dayatmalarına boyun eğmeyeceğiz. Üniversitelerimizin ilime ve bilime yaptığı nitelikli katkılarla anılması için çalışmaya devam edeceğiz.

Avrupa, Asya ve Afrika'nın buluşma noktasında yer alan ülkeyiz. Bu stratejik, coğrafi konumun avantajları etkin biçimde kullanmanın gayretindeyiz. Afrika açılımı zamanla ortaklığa dönüşerek çok ciddi mesafe kaydetti. 11 yıllık aranın ardında Etiyopya'nın başkenti Adis Ababa'daydık. Sayın Ahmed Ali ile yaptığımız görüşmelerde enerji, madencilik, eğitim, iletişim alanlarındaki iletişimimizi ele aldık. Türkiye, Etiyopya'da en büyük ikinci yatırımcı ülkedir. 200'ü aşkın firmamız 2,5 milyar doları aşan yatırımlarla 20 bin Etiyopyalı kardeşimizin istihdamına destek oluyor.

"TERÖRDEN BESLENENLERE RAĞMEN SÜREÇ HEDEFİNE DOĞRU SAĞLAM ADIMLARLA İLERLİYOR"

Valiler buluşması vesilesiyle 81 il valimizle külliyemizde bir araya geldik. Şehr-i Ramazan'a merhaba dediğimiz 19 Şubat'ta ilk iftarımızı her zaman olduğu gibi şehit ailelerimizle yaptık. Şehitlerimizin ruhunu incitetecek, gazilerimizi ve şehit ailelerimizi müteessir edecek hiç bir girişime fırsat vermiyoruz. Şehit yakınlarımızla birlikte aziz milletimiz terörün kalıcı olarak bitmesi için yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecine sahip çıkıyor. Terörden beslenenlere rağmen süreç hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyor. Biz de meşru dairede kalmak, milletimizin hassasiyetlerine azami hürmet göstermek suretiyle inşallah bu süreci menziline ulaştıracağız.

Cumartesi günü orucumuzu çiftçilerimizle birlikte İstanbul Haliç Kongre merkezinde açtık. Çiftçi kardeşlerimizle aynı sofrayı ve yeni müjdelerimizi paylaştırdık. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğimizi teşvik başta olmak üzere açıkladığımız müjdelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugünkü toplantımızda sağlık, savunma, ticaret başta olmak üzere gündemimizdeki konuları masaya yatırdık. NATO tatbikatı silahlı kuvvetlerimizin ulaştığı seviyeyi tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Sağlık alanında ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi 2002 öncesi yılları, dönemi hatırlayan vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Vatandaşlarımızın şikayetlerine kulak vererek eksikliklerimizi tamamlıyor, standartlarımızı yükseltmeye devam ediyoruz.

"SİGARA BIRAKMA POLİKİNLİĞİ SAYISINI 1300'E ÇIKARDIK"

Sadece son 1 yılda 302 aile sağlığı merkezi ile 71 sağlıklı hayat merkezini hizmete aldık. 1. basamakta 30 bin aile hekimimiz vasıtasıyla insanımıza hizmet sunuyoruz. 2025 yılında ülkemiz genelindeki sağlık tesislerimizde 1 milyar 24 milyonun üzerinde muayene yapıldı. 450 milyonu aile sağlığı, 21 milyonu ise sağlıklı hayat merkezlerinde gerçekleştirildi. Akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığın müsebbibi olan sigara tiryakiliği ile mücadelede tavizsiz mücadele sergiliyoruz. Sigara bırakma polikliniği sayısını 1300'e çıkardık. Medyanın, sanatçıların, dijital mecraların ve ailelerimizin de bizlere destek olması, mücadeleyi sahiplenmesi lazım. Halkımızın sağlığını tehdit eden her türlü bağımlılıkla mücadelemizi aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Kabinemizde aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."