23.02.2026 14:37:00
Haber Merkezi
Son Dakika... Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu çıktı!

Son dakika gelişmesi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın tutuklanmasına dayanak gösterilen “uyuşturucu” iddiasına ilişkin test sonuçları açıklandı. Kaya'nın kan ve idrar analizlerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

“Uyuşturucu” suçlamasıyla 4 Şubat’ta gözaltına alınan ve 6 Şubat’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Kaya’dan alınan kan ve idrar örneklerinin sonuçları negatif çıktı.

NE OLMUŞTU?

Hakimlikteki savunmasında suçlamaları reddeden Ali Kaya, “Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir” demiş, adli süreçte tırnak ve saç örneklerinin de alınmasını talep ettiğini ancak bunun gerekli görülmediğini ifade etmişti.

