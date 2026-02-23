AKOM tarih verdi: İstanbul'a yeniden kar geliyor

AKOM'un yayınladığı uyarı notuna göre; güneyli rüzgarların taşıdığı ılık havayla birlikte bugün ve yarın 10-13°C aralığına yükselecek olan sıcaklıklar, Çarşamba gününden itibaren hızla azalacak.

Sıcaklıkların aniden 5°C'ler civarına, yani tam anlamıyla kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Bu ani soğumaya Çarşamba gününden itibaren sağanak yağışlar da eşlik edecek.

Daha da çarpıcı olanı ise hafta sonu tablosu: 1 Mart Pazar günü İstanbul genelinde sıcaklık 2°C'ye kadar düşecek ve yağışlar "Karla Karışık Yağmur" şekline dönüşecek.