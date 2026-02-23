Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM tarih verdi: İstanbul'a yeniden kar geliyor

23.02.2026 09:24:00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 23 Şubat Pazartesi (bugün) tarihli raporunda kışın bitmediğini duyurdu. Lodosun etkisiyle kısa süreliğine ısınan hava, yerini yeniden dondurucu soğuklara ve sağanak yağışa bırakıyor.

AKOM'un yayınladığı uyarı notuna göre; güneyli rüzgarların taşıdığı ılık havayla birlikte bugün ve yarın 10-13°C aralığına yükselecek olan sıcaklıklar, Çarşamba gününden itibaren hızla azalacak.

Sıcaklıkların aniden 5°C'ler civarına, yani tam anlamıyla kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Bu ani soğumaya Çarşamba gününden itibaren sağanak yağışlar da eşlik edecek.

Daha da çarpıcı olanı ise hafta sonu tablosu: 1 Mart Pazar günü İstanbul genelinde sıcaklık 2°C'ye kadar düşecek ve yağışlar "Karla Karışık Yağmur" şekline dönüşecek.

