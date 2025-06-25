Gönül almaktan hiç anlamayan 5 burç: Bu burçlar başkalarının kalbini kırsa da asla fark etmiyor...

İlişkilerde tartışmak kadar önemli olan bir şey varsa o da gönül almayı bilmektir. Bazı burçlar ise kırıcı bir söz söyledikten sonra geri adım atmayı, özür dilemeyi ya da karşısındakini rahatlatmayı pek beceremez. Çünkü ya inatçıdırlar, ya duygularını ifade etmekte zorlanırlar ya da “Ben haklıyım zaten” kafasındadırlar. Peki, başkalarının kalbini kırsa da asla fark etmeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, gönül almaktan hiç anlamayan 5 burç...





1. KOÇ BURCU

Koçlar anlık parlamaları ve fevrilikleriyle tanınırlar. Tartışmada ne söylediklerini kendileri bile hatırlamaz ama karşı tarafın kalbi çoktan kırılmıştır. Peki gönül alır mı? Zor… Çünkü Koç için özür dilemek zayıflık gibi gelebilir. “Ne var şimdi bunda bu kadar büyütecek?” tavırlarıyla gönül almaktan çok, gönül yormaya meyillidir.





2. BAŞAK BURCU

Başak burçları detaycı ve eleştirel yapılarıyla bir anda kalbinizin ortasına bir cümle saplayabilir. Niyetleri kötü değildir ama söyledikleri öyle bir yerden vurur ki toparlamaları gerekir… ama ne yazık ki gönül alacak o yumuşak ifadeler genellikle Başak lügatında yer almaz. Onlar duygudan çok mantıkla hareket ederler.





3. KOVA BURCU

Kova burçları mesafeli ve soğukkanlıdır. Tartışmadan sonra “biraz zaman geçsin, nasıl olsa geçer” mantığıyla hareket eder. Gönül alması gerektiği aklına gelmez, çünkü duygularla yüzleşmekten çok, onları görmezden gelmek kolay gelir. Geri dönüp kalp tamiri yapmak? Çok nadir...





4. YAY BURCU

Yay burçları özgürlüğüne düşkündür ve tartışmalardan sonra hızlıca gündem değiştirip “Haydi bir kahve içelim, geçti artık” diyebilir. Oysa karşısındaki hâlâ kırgınken bu rahat tavır, yaranın üstüne tuz basmak gibidir. Yay için gönül almak yerine şaka yapmak yeterlidir ama her kalp bunu kaldıramaz.





5. OĞLAK BURCU

Oğlak burçları sorumluluk sahibidir ama gönül işleri onlara fazla “duygusal” gelir. Kırdığını fark ederse düzeltmek ister ama bunu bir “görev” gibi yapar: ciddi, mesafeli, duygusuz… O an gönül almak için değil, krizi yönetmek için devrededir. Kalpten gelen bir sıcaklık bekleyenler hayal kırıklığı yaşayabilir.