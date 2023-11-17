Günlük Burç Yorumları: Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balıklar bugün sizleri neler bekliyor? 18 Kasım Cumartesi Burç Yorumları

Yayınlanma: 17.11.2023 - 17:13

Güncelleme: 17.11.2023 - 17:13

Yıldızlarla ilgili önemli bir güne hoş geldiniz! Burç yorumları, sizin ve sevdiklerinizin gününüzü şekillendirecek olayları tahmin etmenize yardımcı olabilir.

İşte Astrolog Bilge Aslı'dan 18 Kasım Cumartesi günlük burç yorumları:

KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU:

Sosyal çevrenizle olan iletişiminizi güçlendirebileceğiniz ve ilişkilerinizi sağlam temellere oturtabileceğiniz bir gün. Cesaretli yapınızı biraz dengeye getirmeli ve uyumlu davranmayı öğrenmelisiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK YORUMU:

İş yerinizde yaşadığınız iletişim problemleri ve bastırılmış olan birçok konu bu gün gündeme gelebilir. Sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Radikal kararlar vermeden önce başkalarının da haklı olabileceğinizi düşünmenizde yarar var.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK YORUMU:

Bugün hem özel ilişkileriniz hem de iş ilişkileriniz için şanslı bir gündesiniz. Aranızın bozuk olduğu kişiler varsa adım atmak ve çözüm odaklı bir yaklaşım için harika bir gün. Keyifli vakit geçirebilir, uzun zamandır görmediğiniz dostlarınızı ziyaret edebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU:

Alınganlık gösterdiğiniz birçok konu kendi iç dünyanızda çözmeniz gereken problemlere işaret ediyor. Biraz kendinize dönüp dış etkenleri suçlamayı bıraktığınızda daha huzurlu olacaksınız. Herkes sizi sizin istediğiniz gibi sevmek zorunda değil.

ASLAN BURCU GÜNLÜK YORUMU:

Bu aralar sevdiklerinizle aranızda bazı sürtüşmeler açığa çıkmış olabilir. Sadece kendinizi düşünen tavırlarınız çevrenizdeki insanları sinirlendirse de çocuksu haliniz insanların sizi sempatik bulmasına sebep oluyor. Sizde şeytan tüyü var.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK YORUMU:

Bugün sağlık sorunlarınızın tetiklendiği bir gün olabilir sevgili başaklar. Beklenmedik sağlık harcamaları enerjinizi düşürebilir.. Size iyi gelmeyen ne varsa hayatınızdan çıkartma cesaretini bugün kendinizde bulabilirsiniz. Değişimin zamanı geldi de geçiyor.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK YORUMU:

Bugün uzun zamandır düşünüp durduğunuz konuları hayata geçirebilmek için fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir gün. Özel ilişkileriniz açısından mutluluk verici haberler alabilirsiniz. Karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirin. Seviliyorunuz.

AKREP BURCU GÜNLÜK YORUMU:

Bugün ev yaşantınızla alakalı bazı aksilikler gündeme gelebilir. İşlerin planladığınız gibi gitmemesi tüm öfkenizi sevdiklerinize yöneltmenize sebep olmasın. Sorunlar geçici.. Kalp kırdığınız takdirde sonrasında tamiri biraz zor olabilir.

YAY BURCU GÜNLÜK YORUMU:

Bugün kısa seyahat planları ve yakın çevrenizle keyifli bir gün geçirmek tercihiniz olabilir sevgili yaylar. Zihinsel olarak anlaştığınız kişilerle yeni başlangıçlar yapabilir ve güvendiğiniz kişilerden fikir alabilirsiniz. Tutamayacağınız sözler vermeyin.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK YORUMU:

Maddi anlamda sosyal çevrenizle beraber yeni kararlar alabileceğiniz bir gün sevgili oğlaklar. Beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olun. Aceleye getirmeden temkinli adımlar atarsanız hatalarınızı telafi edebileceksiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK YORUMU:

Bugün özgürlük ihtiyacınızın arttığı bir gün olabilir sevgili kovalar. Sorumluluklarınızdan özgürleşmek ve kendi bildiğiniz yolda ilerlemek için sabırsızlandığınız bir gün. Adım atmak için gecikmeyin. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir zamandasınız.

BALIK BURCU GÜNLÜK YORUMU:

Bugün kendinizi cesaretli hissettiğiniz bir gün sevgili balıklar. Uzun zamandır enerjinizi düşüren ve size zarar veren konulardan uzaklaşmak ve arınmak için harika bir zaman. Negatif etkilerden arındığınızda yeni başlangıçlar çok daha keyifli olacak.