Günlük rutinlerinden asla vazgeçmeyen 3 burç...

Herkesin yaşam tarzı farklı olsa da, bazı kişiler düzenli bir rutin olmadan kendilerini eksik hisseder. Sabah belirli bir saatte uyanmak, aynı saatlerde yemek yemek, günü önceden planlamak ve belirli alışkanlıklardan sapmamak onlar için olmazsa olmazdır. Astrolojide bazı burçlar bu konuda öne çıkar ve yaşamlarını adeta bir saat gibi düzenli yaşarlar.

YENGEÇ (20 HAZİRAN - 21 TEMMUZ)

Yengeçler, kendilerini güvende hissetmek için rutinlerine sıkı sıkıya bağlı kalır. Sabah kalkış saatleri, öğle yemekleri ve yatmadan önceki rahatlatıcı ritüelleri onlar için hayati önem taşır. Bu düzen olmadığında, hayatlarının dengesi bozulmuş gibi hissederler.

BAŞAK (22 AĞUSTOS - 21 EYLÜL)

Başak burçları, alışılmış programlarının dışına çıkmaktan hoşlanmaz. Onlar için rutin; sıkıcı olduğu için değil, hayatı daha verimli ve keyifli kıldığı için değerlidir. Planlı olmak, işlerini aksatmamak ve her an hazırlıklı olmak Başak’ın yaşam felsefesinin bir parçasıdır.

OĞLAK (31 ARALIK - 18 OCAK)

Disiplinin burcu oğlak, düzenli bir yaşamı adeta içgüdüsel olarak benimser. Erken kalkar, belirli saatlerde çalışır ve günü aynı saatte bitirir. Planlı hareket eden oğlaklar, rutinlerinden taviz vermeyi kabul etmez.