Gururu yüzünden adım atamayan 3 burç...

Bazen bir mesaj atmak, özür dilemek ya da geri dönmek istenir… Ancak gurur devreye girdiğinde adım atmak zorlaşır. İşte duygularını ikinci plana atıp gururunu öne koyabilen burçlar...

Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Onuru ve imajı Aslan burcu için önemlidir. Yanılmış olsa bile ilk hamleyi yapmakta zorlanabilir.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Derin duygular yaşasa da kırıldığında geri adım atmaz. Güveni sarsıldığında gururu ağır basabilir.

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Kontrollü ve mesafeli duruşunu bozmak istemez. Duygusal bir adım atmak ona zayıflık gibi gelebilir.