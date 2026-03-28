Hatalarını asla kabul etmeyen 3 burç: Suçlarını hep başkalarına atan burçlar

Psikolojik savunma mekanizmalarının astrolojiyle kesiştiği noktada, bazı burçların egosu ve imaj kaygısı, sorumluluk almalarının önüne geçebiliyor. Uzman astrologların analizlerine göre, bu burçlar bir başarısızlık veya yanlış karar söz konusu olduğunda, durumu öyle bir manipüle ediyorlar ki; sonunda suçlanan kişi genellikle olayın asıl mağduru oluyor. İşte, "hata bende değil, şartlarda veya sendedir" diyen, sorumluluk almaktan kaçınan o 3 burç...

ASLAN BURCU

Gurur ve otoritenin simgesi olan Aslanlar için hata yapmak, tahtının sarsılması demektir. Bir Aslan haksız olduğunu içten içe bilse bile, bunu yüksek sesle dile getirmeyi karizmasına bir darbe olarak görür. Tartışma anında konuyu kendi "haklılığına" getirecek bir detay bulur ve suçu ya partnerine ya da şanssızlığa yükler. Onlar için özür dilemek bir yenilgidir ve bir Aslan asla yenilgiyi kabul etmez.

İKİZLER BURCU

İkizlerin hata kabul etmeme yöntemi tamamen zihinsel bir illüzyon üzerine kuruludur. Bir yanlış yaptıklarında, durumu o kadar karmaşık ve mantıklı(!) gerekçelerle anlatırlar ki, karşı tarafın kafası karışır. Suçu doğrudan başkasına atmak yerine, olayı öyle bir bağlama oturturlar ki hata "aslında yapılması gereken tek doğru hareket" gibi görünür. Kelime oyunlarıyla sizi suçlu hissettirip konuyu kapatmakta üstlerine yoktur.

OĞLAK BURCU

Oğlaklar için hata, profesyonel imajlarına ve inşa ettikleri sisteme sürülmüş bir lekedir. Bir sorun çıktığında, Oğlak burcu hemen "sistemsel" bir hata veya "başkalarının yetersizliğini" günah keçisi ilan eder. Kendi planlamasının kusursuz olduğuna dair sarsılmaz bir inancı olduğu için, aksiliklerin ancak dışsal müdahalelerle (iş arkadaşları, aile üyeleri veya teknolojik aksaklıklar) olabileceğini savunur. Sorumluluk almak yerine, suçu paylaştırarak kendini temize çıkarır.