Herkesin yaşam temposu farklıdır. Bazı burçlar için yavaşlık bir eksiklik değil, bilinçli bir tercihtir. İşte, hayatı ağırdan yaşayan 3 burç...
Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)
Sabırlı ve sakin Boğa burcu, hayatın tadını çıkararak yaşamayı sever. Acele kararlar ona göre değildir.
Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)
Duygusal ritmiyle hareket eden Yengeç burcu, kendini hazır hissetmeden adım atmaz.
Balık (19 Şubat – 20 Mart)
Hayatı akışına bırakmayı bilen Balık burcu, hızlı tempolardan çabuk yorulur. Kendi dünyasında yavaş ama derin yaşar.