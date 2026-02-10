Herkesin yaşam temposu farklıdır. Bazı burçlar için yavaşlık bir eksiklik değil, bilinçli bir tercihtir. İşte, hayatı ağırdan yaşayan 3 burç...

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Sabırlı ve sakin Boğa burcu, hayatın tadını çıkararak yaşamayı sever. Acele kararlar ona göre değildir.

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Duygusal ritmiyle hareket eden Yengeç burcu, kendini hazır hissetmeden adım atmaz.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Hayatı akışına bırakmayı bilen Balık burcu, hızlı tempolardan çabuk yorulur. Kendi dünyasında yavaş ama derin yaşar.