Hayatı olduğu gibi kabul eden 3 burç: En rahat burçlar...

Hayatı fazla zorlaştırmadan, akışına bırakmak bazı burçların en büyük meziyetidir. Onlar için küçük ayrıntılar büyük bir mesele değildir, çünkü hayatı olduğu gibi kabul ederler. İşte en rahat karakterli 3 burç...

BALIK (19 ŞUBAT - 20 MART)

Balık burçları olayları büyütmek yerine, içsel dünyalarına çekilip akışa bırakmayı tercih eder. Bu özellikleriyle çevresine de huzur veren bir enerjileri vardır.

TERAZİ (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Uyum arayışıyla bilinen Teraziler, sorunları dramatize etmez. Olanı olduğu gibi kabullenip dengeyi korumaya çalışırlar. Bu yönleriyle oldukça rahat bir yapıya sahiptirler.

YAY (22 KASIM - 21 ARALIK)

Macera ruhlu Yay burçları, hayatta kontrol edilemeyen şeyleri kafaya takmaz. Olaylara olumlu yönden bakarak, yaşamı basit ve keyifli hale getirmeyi başarırlar.