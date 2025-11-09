Hayatın ritmi değişiyor: 9-29 Kasım Merkür retrosu ve burçlara etkileri...

Kasım ayının gökyüzü gündemi oldukça çarpıcı ilerliyor. 9 Kasım itibariyle başlayan ve 29 Kasım’a kadar devam edecek Merkür retrosu, adeta hayatın ayar düğmesini kendi ritmine göre çevirmeye hazırlanıyor. Zihin dalgalarının geri sardığı, eski defterlerin açıldığı, iletişimin ufak tefek kıvılcımlarla alevlendiği bu dönemde burçların her biri farklı bir sınavdan geçecek. Peki, burçları bu süreçte neler bekliyor? İşte, 9-29 Kasım Merkür retrosu ve burçlara etkileri...

MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİLERİ

1. Koç burcu

Zihniniz eski planlarla dolabilir. İş veya projelerde gecikmeler, yanlış anlaşılmalar ve yarım kalan konuşmalar gündeme gelebilir. Eski bir partnerden mesaj almak mümkün.

2. Boğa burcu

Finansal konularda temkinli olun. Geciken ödemeler, revize edilmesi gereken bütçeler ve geçmiş harcamaların gündeme gelmesi olası. Eski bir iş fırsatı tekrar karşınıza çıkabilir.

3. İkizler burcu

Merkür’ün yöneticiniz olması nedeniyle etkileri güçlü hissedeceksiniz. Kafa karışıklığı, plan ertelemeleri ve yanlış anlaşılmalar gündemde. Eski arkadaşlarla yeniden bağlantı kurabilirsiniz.

4. Yengeç burcu

Retro, iç dünyanıza dönmeniz için fırsat sunuyor. Eski meseleler tekrar gündeme gelebilir. Ev içi elektroniklerde ufak arızalar ve aksaklıklar olası.

5. Aslan burcu

Sosyal çevrenizde ve arkadaşlık ilişkilerinde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Eski hedefler ve projeler yeniden gündeme gelebilir; önemli kararları retro bitene kadar ertelemek faydalı.

6. Başak burcu

Kariyer alanında aksaklıklar görülebilir. Patronlarla iletişimde yanlış anlaşılmalar, iş teslimlerinde gecikmeler olabilir. Eski projeler yeniden açılabilir.

7. Terazi burcu

İlişkilerde eski konular gündeme dönebilir. Eğitim, seyahat ve hukuksal süreçlerde gecikmeler yaşanabilir. Planları değiştirmek gerekebilir.

8. Akrep burcu

Maddi ortaklıklar, borç-alacak ve finansal konular ön plana çıkabilir. Unutulmuş ödemeler ve geçmiş hesaplaşmalar tekrar gündeme gelebilir.

9. Yay burcu

İlişkilerde yanlış anlaşılmalar ve eski partnerlerle yüzleşme enerjisi artabilir. Kontrat veya sözleşmeler için retro sonrası daha uygun.

10. Oğlak burcu

İş ortamı, günlük rutin ve çalışma arkadaşları retrodan etkilenebilir. Teknolojik cihazlarda arızalar ve iş takviminde kaymalar görülebilir.

11. Kova burcu

Eski aşklar, yarım kalan flörtler ve projeler tekrar gündeme gelebilir. Ani kararlar yerine gözlem yapmak ve planlı ilerlemek en doğru yol olacaktır.

12. Balık burcu

Aile, yuva ve geçmiş meseleler ön plana çıkabilir. Eski aile konuları çözüme kavuşabilir, evde düzenlemeler gerekebilir.