'Hayır' demeyi beceremeyenler: Sırf karşı taraf kırılmasın diye istemediği her plana giden 3 burç!

Hayatımızda sınırlar çizmek ve yeri geldiğinde "Ben bu akşam evde kalacağım" diyebilmek büyük bir özgürlüktür. Ancak bazı burçlar için bu iki kelimeyi yan yana getirmek dünyanın en zor işidir. İşte nezaketinden ödün vermeyen, sınır çizmekte zorlanan o 3 burç...

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Birine "Hayır" dediklerinde karşı tarafın onlara darılacağını veya aradaki o dengenin bozulacağını düşünerek dehşete kapılırlar. Sırf ortamda tatsızlık çıkmasın veya birileri incinmesin diye her teklife güler yüzle onay verir, kendi isteklerini hep en son sıraya koyarlar.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Yengeçlerin hayır diyememesinin arkasında tamamen o aşırı gelişmiş koruma ve fedakarlık dürtüsü yatar. Sevdikleri insanların mutlu olduğunu görmek onlara iyi gelir. Bir arkadaşı onu çağırdığında, gitmezse o kişinin kendini yalnız hissedeceğinden korkar. Kendi duygusal yorgunluğunu hiçe sayarak başkalarının yaralarını sarmaya koşar.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Karşılarındaki insanın beklentilerini ve isteklerini o kadar derinden hissederler ki, reddetmek onlarda adeta bir suçluluk duygusu yaratır. Kendi sınırlarını korumak yerine akışa kapılmayı ve başkalarının çizdiği rotada ilerlemeyi daha acısız bir yol olarak görürler.