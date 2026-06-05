Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Hayır' demeyi beceremeyenler: Sırf karşı taraf kırılmasın diye istemediği her plana giden 3 burç!

'Hayır' demeyi beceremeyenler: Sırf karşı taraf kırılmasın diye istemediği her plana giden 3 burç!

5.06.2026 23:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
'Hayır' demeyi beceremeyenler: Sırf karşı taraf kırılmasın diye istemediği her plana giden 3 burç!

Arkadaş grubunda veya ikili ilişkilerde canı hiç istemediği halde sırf "Ayıp olmasın, kırılmasınlar" diyerek kendini en sıkıcı ortamlarda bulan 3 burç...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Hayatımızda sınırlar çizmek ve yeri geldiğinde "Ben bu akşam evde kalacağım" diyebilmek büyük bir özgürlüktür. Ancak bazı burçlar için bu iki kelimeyi yan yana getirmek dünyanın en zor işidir. İşte nezaketinden ödün vermeyen, sınır çizmekte zorlanan o 3 burç...

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Birine "Hayır" dediklerinde karşı tarafın onlara darılacağını veya aradaki o dengenin bozulacağını düşünerek dehşete kapılırlar. Sırf ortamda tatsızlık çıkmasın veya birileri incinmesin diye her teklife güler yüzle onay verir, kendi isteklerini hep en son sıraya koyarlar.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Yengeçlerin hayır diyememesinin arkasında tamamen o aşırı gelişmiş koruma ve fedakarlık dürtüsü yatar. Sevdikleri insanların mutlu olduğunu görmek onlara iyi gelir. Bir arkadaşı onu çağırdığında, gitmezse o kişinin kendini yalnız hissedeceğinden korkar. Kendi duygusal yorgunluğunu hiçe sayarak başkalarının yaralarını sarmaya koşar.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Karşılarındaki insanın beklentilerini ve isteklerini o kadar derinden hissederler ki, reddetmek onlarda adeta bir suçluluk duygusu yaratır. Kendi sınırlarını korumak yerine akışa kapılmayı ve başkalarının çizdiği rotada ilerlemeyi daha acısız bir yol olarak görürler.

İlgili Konular: #burç #nezaket

İlgili Haberler

Araştırmacı ruhu hiç tükenmeyen 4 kadın burcu: Bu burçlar bilginin peşinde geziyor
Araştırmacı ruhu hiç tükenmeyen 4 kadın burcu: Bu burçlar bilginin peşinde geziyor Hayatı sadece yaşamakla yetinmeyen, her olayın arkasındaki gizemi, her bilginin kaynağını ve dünyanın bilinmeyen detaylarını çözmek için adeta bir dedektif gibi çalışan kadınlar, Zodyak kuşağında kendilerini hemen belli ediyor. Merak duygularını bir yaşam yakıtı olarak kullanan bu burçlar için öğrenmek, sonu olmayan bir macera.
İnsanların gizlice hayran olduğu 5 burç: Bu burçlar farkında olmadan herkesin dikkatini çekiyor...
İnsanların gizlice hayran olduğu 5 burç: Bu burçlar farkında olmadan herkesin dikkatini çekiyor... Astrolojide bazı burçlar vardır ki, doğal enerjileri ve duruşlarıyla çevrelerinde gizli bir hayranlık oluşturur. Peki, farkında olmadan herkesin dikkatini çeken kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte insanların gizlice hayran olduğu 5 burç...
Sevgisini gizleyen ama en derinden hisseden 5 burç: Bu burçlar sevdiğini belli etmese bile iç dünyasında güçlü bir bağlılık taşıyor...
Sevgisini gizleyen ama en derinden hisseden 5 burç: Bu burçlar sevdiğini belli etmese bile iç dünyasında güçlü bir bağlılık taşıyor... Astrolojiye göre bazı burçlar duygularını dışarıya yansıtmakta zorlanır. Peki, sevdiğini belli etmese bile iç dünyasında güçlü bir bağlılık taşıyan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte sevgisini gizleyen ama en derinden hisseden 5 burç...