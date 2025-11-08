Hayır diyemeyen 3 burç: Herkesi memnun etmeye çalışan burçlar...

Bu burçlar kırılmaktan çok kırmamayı seçer. Kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atıp çevresindekilerin mutluluğunu düşünürler. İşte "hayır" demeyi öğrenmesi gereken üç burç...

TERAZİ (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Terazi uyum ve huzur için yaşar. Tartışmadan kaçındığı için çoğu zaman kendi isteğini değil, karşı tarafın talebini kabul eder. Oysa bazen "hayır" demek en büyük dengeyi sağlar.

BALIK (19 ŞUBAT - 20 MART)

Balık empatini sonuna kadar yapan burçtur. Kimsenin üzülmesini istemez, hatta bazen kendini feda eder. Duygularını koruyabilmesi için sınır çizmesi önemlidir.

YENGEÇ (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Yengeç sevdiklerini mutlu etmeye odaklıdır. “Kırılır mı?” diye düşündüğü için kendi isteklerini geri çeker. Oysa ilişkilerde karşılıklılık esastır; Yengeç bunu öğrendiğinde çok daha güçlü olur.