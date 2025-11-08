Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hayır diyemeyen 3 burç: Herkesi memnun etmeye çalışan burçlar...

8.11.2025 23:36:00
Bazı burçlar çevresindeki insanları memnun etmek için hayır demekten kaçınır. İşte herkesi memnun etmeye çalışan burçlar...

Bu burçlar kırılmaktan çok kırmamayı seçer. Kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atıp çevresindekilerin mutluluğunu düşünürler. İşte "hayır" demeyi öğrenmesi gereken üç burç...

TERAZİ (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Terazi uyum ve huzur için yaşar. Tartışmadan kaçındığı için çoğu zaman kendi isteğini değil, karşı tarafın talebini kabul eder. Oysa bazen "hayır" demek en büyük dengeyi sağlar.

BALIK (19 ŞUBAT - 20 MART)

Balık empatini sonuna kadar yapan burçtur. Kimsenin üzülmesini istemez, hatta bazen kendini feda eder. Duygularını koruyabilmesi için sınır çizmesi önemlidir.

YENGEÇ (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Yengeç sevdiklerini mutlu etmeye odaklıdır. “Kırılır mı?” diye düşündüğü için kendi isteklerini geri çeker. Oysa ilişkilerde karşılıklılık esastır; Yengeç bunu öğrendiğinde çok daha güçlü olur.

