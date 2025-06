Her aşkı ilk aşkı gibi yaşayan 5 burç: Bu burçlar kalbini her defasında yeniden açabiliyor...

Astrolojiye göre bazı burçlar vardır ki geçmişte ne yaşamış olurlarsa olsunlar, her yeni aşka yepyeni bir umutla, heyecanla ve kalpten bağlanarak başlarlar. Onlar için aşk, her seferinde ilk kez yaşanıyormuş gibi taze, saf ve gerçektir. “Ben bir daha böyle sevmem” deseler bile, kalpleri inatla yeniden çiçek açar. Peki, kalbini her defasında yeniden açabilen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, her aşkı ilk aşkı gibi yaşayan 5 burç...





1. YENGEÇ BURCU

Aşk Yengeç için bir ihtiyaç değil, bir yaşam şeklidir. Geçmişte ne kadar kırılmış olursa olsun, yeni bir ilişkiye girdiğinde kalbini yine sonuna kadar açar. Sevdiği kişiyi ailesinden biri gibi sahiplenir, duygularını olduğu gibi gösterir. Her aşkta yeniden çocuk gibi heyecanlanır; çünkü onun kalbi geçmişten çok geleceğe inanır.





2. BALIK BURCU

Romantizmin burcu Balık, her aşka sanki bir film senaryosunun başrolüymüş gibi yaklaşır. O kadar çok hayal kurar ki, ilişkinin başında bile duygusal bağını kurmuştur bile. “Bu sefer farklı olacak” diyerek kalbini en savunmasız haliyle açar. Onun için her sevgi ihtimali, yepyeni bir masalın kapısını aralar.





3. ASLAN BURCU

Aslan gururlu olabilir ama aşk karşısında kalbinin sesi gururundan daha baskındır. Sevdiği kişiye kendini özel hissettirmek, ona hayranlık duymak ve birlikte parlamak ister. Her ilişkide sanki ilk defa âşık olmuş gibi cömert, ilgili ve tutkuludur. Aşk onun sahnesidir ve her ilişki yeni bir başlangıçtır.





4. İKİZLER BURCU

İkizler burcu için her yeni aşk, heyecanlı bir keşif gibidir. Ruhunun canlılığı ve merakı sayesinde geçmişi hemen arkasında bırakabilir. Eski hatıralar onun kalbini donuklaştırmaz, tam aksine her seferinde “yeniden sevmenin heyecanı”yla yola çıkar. O, birine bağlandığında içindeki genç aşık ortaya çıkar.





5. TERAZİ BURCU

Aşkın ve güzelliğin gezegeni Venüs tarafından yönetilen Terazi burcu için aşk bir dengedir, uyumdur, sanattır. Her yeni ilişkide kalbini incelikle sunar. Eski kalp kırıkları yerine yeni duygulara odaklanır. Sevdi mi estetikle, zarafetle ve sonsuz bir inançla sever. Onun için her aşk, yeniden var olmanın yoludur.