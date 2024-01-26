Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Her seferinde başını duvarlara vuran burçlar belli oldu! İşte en kötü kararları veren o 4 burç...
Astroloji dünyasının kusursuz burçları olduğu gibi; kötü kararlar almakta ustalaşan burçları da vardır. Peki her seferinde yanlış kararlar alıp başını taşlara vuran burçlar nelerdir?İşte en kötü kararları veren o 4 burç...
Astrolojiye göre, doğum anındaki gök cisimlerinin dizilişi, kişilik özelliklerinizi ve karar verme eğilimlerinizi etkileyebilir. Herkesin zaman zaman yanıldığı bir gerçektir, fakat bazıları bu durumu farklı bir tarzla benimser. Zodyak kuşağının kusursuz burçları olduğu gibi sürekli yanlış kararlar alan ve bu alanda ustalaşmış diyebileceğimiz burçları da vardır. Yaptıkları hatalardan dolayı başını duvarlara vuracak olan burçların çevresini hayrete düşürdüğü de astrologlar tarafından dile getirilmektedir. Peki astrolojinin eşsiz dünyasında en kötü kararları vermeye daha yatkın olan, bu konuda ustalaşmış 4 burç nedir? Hepsi ve dahası yazının devamında...
1. DÜRTÜSEL İÇGÜDÜLER: KOÇ BURCU
Listemizde ilk sırada enerjik ve tutkulu Koç var. Eylem gezegeni Mars tarafından yönetilen Koç bireyleri, dürtüsel doğalarıyla bilinir. Kendiliğindenlik değerli bir özellik olsa da, Koç'un sonuçlarını iyice düşünmeden kararlar almasına neden olabilir.
2. KARARSIZ İKİLEMLER: İKİZLER BURCU
İkizler burcu iletişim gezegeni Merkür tarafından yönetilir. İkizler burçları uyum sağlama yetenekleri ve zekalarıyla bilinse de kararsızlıkları çoğu zaman onların çöküşü olabilir. Doğalarındaki sürekli ikilik, onları daha sonra pişman olacakları kararlar almaya yöneltebilir.
3. RİSKLİ GİRİŞİMLER: AKREP BURCU
Plüton'un yönettiği Akrepler, yoğunlukları ve tutkularıyla tanınırlar. Ancak heyecan ve risk alma arzuları bazen onları üzücü kararlar alma yoluna sürükleyebilir.
4. HAYALPEREST TUTUMLAR: BALIK BURCU
Son olarak, yaratıcı ve şefkatli Balık burcumuz var. Rüyaların gezegeni Neptün'ün yönettiği Balık burcu, pratiklikten ziyade idealist vizyonlara dayalı kararlar alarak kendilerini fantezilerinin içinde kaybolmuş halde bulabilir.
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