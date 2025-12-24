Her şeyi içinde yaşayan 3 burç

Duygularını açıkça ifade etmeyen, acıyı da mutluluğu da içine atan burçlar vardır. İşte hissettiklerini sessizce yaşayanlar...
BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)
Balık burcu duygularını bastırmaz ama çoğu zaman kendi içinde yaşar. Anlatmak yerine hissetmeyi seçer.
YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)
Yengeçler kırıldıklarında kabuklarına çekilir. Dışarıdan güçlü görünseler de iç dünyalarında derin dalgalar yaşanır.
BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)
Başaklar duygularını analiz eder, ifade etmekte zorlanır. Her şeyi içten içe düşünerek taşırlar.