Her şeyi üzerine alınan 4 burç: Bu burçlar adeta alınganlıkta zirve yapıyor...

Yayınlanma: 15.04.2025 - 18:31

Güncelleme: 15.04.2025 - 18:31

Herkesin çevresinde vardır: Bir cümle söylersiniz, niyetiniz tamamen masumdur ama karşı tarafın yüzü düşer, sesi kısılır, hatta belki de bir hafta konuşmaz. İşte bu dramatik sessizliklerin, içten içe alınmaların burçlarla doğrudan ilgisi olabilir. Astrolojide bazı burçlar, duygularına o kadar bağlıdır ki; sözlerin altını, üstünü, içini ve dışını analiz eder, sonunda da her şeyi üzerlerine alırlar. Peki, alınganlıkta zirve yapan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, her şeyi üzerine alınan 4 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Listenin zirvesinde elbette ki Yengeç burcu var. Aşırı duyarlı, sezgisel ve duygusal olmalarıyla bilinen Yengeçler, en masum eleştiriyi bile kişisel bir saldırı gibi algılayabilir. Kalpleri pamuk gibidir ama kırıldığında toparlaması zaman alır. Sizin “senin suçun değil” dediğinizde bile “ama suçluyum” diye ağlamaya başlayabilirler.

2. BALIK BURCU

Hayalperest ve duygusal Balık burçları, olayları içselleştirmekte ustadır. Gözlerinin dolması için fazla çabaya gerek yoktur. Onlar için ince bir mimik bile “bana mı söylendi acaba?” şüphesini doğurur. Bir şey söylemeden önce “acaba alınır mı?” diye düşünmenizde fayda var.

3. BAŞAK BURCU

Başak burçları eleştiriye alışkın gibi görünür ama aslında içten içe çok alıngandır. Eleştirildiğini düşündüğü anda, bu durumu saatlerce analiz eder. “Acaba bana yetersiz mi dedi?” ya da “Daha iyi yapmamı mı ima etti?” gibi sorgulara girer. Üstelik size belli etmeden kırılır ve sessizce küser.

4. BOĞA BURCU

Boğa burcu sabırlı görünse de özellikle güven konularında alınganlık gösterebilir. Bir hareketinizin onun değerini sorgulattığını düşündüğünde, bunu unutması kolay değildir. Sessiz kalarak “ne yaptığını sen düşün” tarzında bir tepki verebilir.